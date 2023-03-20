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美媒：美國學生赴華留學人數減 而俄羅斯人學中文熱情漸增

社會熱點 19:15 2023/03/20

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中美關係緊張，疊加之前疫情期間中國面向外國人來華的防疫限制，令美國大學生留學中國的人數降至20多年來的最低點，在2020-21學年，只有382位，比兩年前美國公民留學中國的人數暴跌了97%。與此同時，俄羅斯人學中文的熱情愈來愈濃厚。

據美媒報道，根據能獲取的最新數據，2020-2021學年，美國人在中國留學人數從2018-2019學年暴跌了97%，更遠低於十年前高峰時期的近1.5萬人。

報道說，盡管中國已經開放邊境，清除了外國留學生前往中國的最大障礙，但其他因素的上升，包括中美之間日益緊張的地緣政治糾紛，意味著可能需要數年的時間才能看到美國赴中國留學人數回到疫情前水平，而且是否能回到以往的水平也不確定。

有些專家擔憂，中美這全球兩大經濟體之間民間交流的減少，可能進一步加劇兩國間的地緣政治敵對。

另據法新社報道，隨著俄中關係近年日趨緊密，尤其是俄羅斯遭受西方國家普遍制裁之後，俄羅斯在國際孤立中更加倚重與中國的經貿關係，俄羅斯自身的經濟和技術發展也越來越倚重中國，這也引發俄羅斯人學習中文的熱情。

報道引述一位教授中文的俄羅斯大學生的話說，俄羅斯人開始學習中文，因為北京將成為未來幾十年俄羅斯的主要伙伴。

報道還引述一家主要網絡招聘公司的數字說，俄羅斯能源領域的就業對講中文的雇員的需求增加了三倍。這家公司的一位經理說，去年該公司招聘的近1.1萬各工作空缺要求中文，比2021年增加了44%。同時，隨著中國製造的設備和零部件激增，需要講中文的就業職位在銷售、交通和後勤領域都翻倍增長。

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責任編輯：尹航

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