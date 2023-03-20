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汪文斌諷美國施壓洪都拉斯：美國自己40多年前就承認了一中

國情動向 16:50 2023/03/20

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中美洲國家洪都拉斯計劃與北京建交，台北勢再失一「友邦」，美國派出總統特使到洪都拉斯施壓。中國外交部發言人汪文斌指出，美國自己40多年前就在承認一個中國原則基礎上同中國建交，有甚麽資格來剝奪阻撓其他國家同中國建交發展關係的權利？

汪文斌在周一（20）記者會上回應傳媒提問，表示世界上181個國家在一個中國原則基礎上，同中國建交的事實充分證明，同中國建交是順應歷史發展大勢，和時代進步潮流的正確選擇。中方歡迎洪都拉斯政府關於發展對華關係的積極表態，願在平等和相互尊重基礎上，同洪都拉斯建立和發展雙邊關係。

汪文斌說，近年來，中國相繼同巴拿馬、薩爾瓦多、多米尼加、尼加拉瓜等國建立或恢復外交關係，雙邊務實合作積極推進，為有關國家人民帶來巨大福祉。

「任何主權國家都有權自主選擇發展同別國的外交關係，其他國家無權干涉。如果美國對洪都拉斯外交施壓的報道屬實，這恰恰說明美方有關各國基於主權自行決定外交政策的表態純屬空話。」

「美國自己40多年前就在承認一個中國原則基礎上同中國建交，有甚麽資格來剝奪阻撓其他國家同中國建交發展關係的權利？美國應當摒棄過時的門羅主義思維，切實尊重各國自主決定外交政策的權利，停止干涉有關國家主權事務。」

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責任編輯：連兆鋒

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