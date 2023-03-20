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【習普會】普京：仔細閱讀了中國解決烏克蘭問題的計劃 可以對此討論

國情動向 18:32 2023/03/20

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中國國家主席習近平北京時間今日（20日）下午5時許乘坐專機抵達莫斯科，對俄羅斯展開為期3天的國事訪問。約晚上九點半，習近平抵達克宮，普京上前迎接，並再次祝賀習近平連任國家主席。

據俄媒報道，習近平乘坐的車隊駛向俄總統官邸入口，普京在這裡等候迎接。俄中兩國領導人的面對面會談將在克里姆林宮元老院橢圓廳代表辦公室舉行。

普京對習近平表示，很高興能親自祝賀您連任主席，您過去十年的工作受到了很好的評價。他又指中國近年來取得了突破，引起了全世界的真正興趣，「我們甚至有點羨慕你們」。

俄羅斯總統助理尤里‧烏沙科夫稱，領導人將對記者發表簡短講話，然後繼續閉門會談，還計劃舉行工作晚餐。

習近平在機場發表書面講話時指，他很高興再次踏上友好鄰邦俄羅斯的土地，對俄進行國事訪問。他謹代表中國政府和人民，向俄羅斯政府和人民致以誠摯問候和良好祝願。中俄堅持在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上鞏固和發展雙邊關係。雙方雙方政治互信不斷深化，務實合作持續擴大，國際協作密切有效。

習近平乘專機抵達莫斯科。（AFP）

習又指，中俄關係發展為世界發展進步作出了重要貢獻，面對動蕩變革的世界，中方願繼續同俄方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系。期待在訪問期間，同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，為新時期中俄戰略協作和務實合作擘畫藍圖。

應普京邀請，習近平於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。據俄羅斯方面公布的行程，習今日將與普京舉行一對一雙邊會談，並共進晚餐。

翌日是訪問的重頭戲，活動包括會見儀式、擴大範圍會談、文件簽署、發表聲明等。克里姆林宮今日稍早披露，普京將在會面時親口向習近平「澄清」俄羅斯對烏克蘭衝突的觀點，而中國提出的和平方案也將作為會面的主題。

俄方為習近平舉行歡迎儀式。（AFP）

責任編輯：陳建錫

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