【習普會】普京：可討論中方解決烏克蘭問題的計劃

中國國家主席習近平北京時間今日（20日）下午5時許乘坐專機抵達莫斯科，對俄羅斯展開為期3天的國事訪問。約晚上9點半，習近平抵達克宮，普京指閱讀了中國解決烏克蘭問題的計劃，可以對此進行討論。

據俄媒報道，俄中兩國領導人的面對面會談在克里姆林宮元老院橢圓廳代表辦公室舉行。

普京對習近平表示，很高興能親自祝賀您連任主席，您過去十年的工作受到了很好的評價。他又指中國近年來取得了突破，引起了全世界的真正興趣，中俄有很多共同的任務和目標。普京表示，仔細閱讀了中國解決烏克蘭問題的計劃，可以對此進行討論。

習近平稱呼普京「親愛的朋友」

習近平稱呼普京為「親愛的朋友」，強調中俄兩國應該有密切合作，又指俄羅斯在普京領導下，在國家繁榮上取得重大成功，相信俄羅斯人民在明年大選，會繼續支持普京。

習近平稍早前在機場發表書面講話時指，他很高興再次踏上友好鄰邦俄羅斯的土地，對俄進行國事訪問。中俄堅持在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上鞏固和發展雙邊關係。雙方雙方政治互信不斷深化，務實合作持續擴大，國際協作密切有效。

習又指，中俄關係發展為世界發展進步作出了重要貢獻，面對動蕩變革的世界，中方願繼續同俄方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系。期待在訪問期間，同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，為新時期中俄戰略協作和務實合作擘畫藍圖。

應普京邀請，習近平於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。據俄羅斯方面公布的行程，習今日將與普京舉行一對一雙邊會談，並共進晚餐。

翌日是訪問的重頭戲，活動包括會見儀式、擴大範圍會談、文件簽署、發表聲明等。克里姆林宮今日稍早披露，普京將在會面時親口向習近平「澄清」俄羅斯對烏克蘭衝突的觀點，而中國提出的和平方案也將作為會面的主題。

責任編輯：陳建錫