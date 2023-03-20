習近平乘專機抵達莫斯科 對俄展開國事訪問

中國國家主席習近平北京時間今日（20日）下午5時許乘坐專機抵達莫斯科，對俄羅斯展開為期3天的國事訪問。他預計今晚9時許與俄羅斯總統普京會面。

＊更新習近平機場講話

習近平在機場發表書面講話指，他很高興再次踏上友好鄰邦俄羅斯的土地，對俄進行國事訪問。他謹代表中國政府和人民，向俄羅斯政府和人民致以誠摯問候和良好祝願。中俄堅持在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上鞏固和發展雙邊關係。雙方雙方政治互信不斷深化，務實合作持續擴大，國際協作密切有效。

習又指，中俄關係發展為世界發展進步作出了重要貢獻，面對動蕩變革的世界，中方願繼續同俄方一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系。期待在訪問期間，同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，為新時期中俄戰略協作和務實合作擘畫藍圖。

據俄羅斯方面公布的行程，習首日會與普京私下會面，隨後共進晚餐。翌日是訪問的重頭戲，活動包括會見儀式、擴大範圍會談、文件簽署、發表聲明等。克里姆林宮今日稍早披露，普京將在會面時親口向習近平「澄清」俄羅斯對烏克蘭衝突的觀點，而中國提出的和平方案也將作為會面的主題。

責任編輯：陳建錫