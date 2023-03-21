習近平與普京會面4個半小時 稱願為解決烏問題發揮作用

中國國家主席習近平昨日（20日）起訪問俄羅斯，當天與俄總統普京進行了4個半小時的單獨會面。習在開場時 稱 ， 把中俄關係發展好，是中方基於自身根本利益的戰略抉擇。中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮作用，反對單邊制裁。普京讚賞中方在國際問題上主持公平正義。雙方今日（21日）再次會談。

習近平指，高興應普京邀請再次對俄羅斯進行國事訪問，10 年前他就任國家主席後首次出訪就選擇了俄羅斯，至今記憶猶新。10 年來，他同普京保持密切聯繫，不論 是在中共二十大上連任中共中央總書記，還是前不久再次當選中國國家主席，普京都第一時間給他發來賀電，他深表感謝。

俄羅斯明年將舉行總統選舉，習指，在普京 堅強領導下，俄羅斯發展振興取得長足進展。他 堅信，俄羅斯人民一定會繼續給予普京堅定支持。

習強調鞏固好中俄關係，是中方根本利益

習近平強調， 作為最大鄰國和全面戰略協作夥伴，中俄關係在各自外交全局和對外政策中都佔據優先地位。 中國歷來奉行獨立自主的外交政策。 把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇。 中方同俄方加強戰略協作的大方向堅定不移。 中俄都致力於實現國家發展振興，都支持世界多極化，都推動國際關係民主化。 雙方要進一步深化各領域務實合作，加強在聯合國等多邊平台的協調配合，做世界和平穩定的中流砥柱。

普京歡迎習對俄進行國事訪問，對習連任中國國家主席再次表示熱烈祝賀。 普京指，過去10年來，中國各方面發展都取得偉大成就，這歸功於習的卓越領導，也證明了中國國家制度和治理體系的優越。 俄方願同中方繼續深化雙邊務實合作，加強在國際事務中的溝通協作，推動世界多極化和國際關係民主化進程。

普京讚賞中國主持正義，對和談持開放態度

雙方就烏克蘭問題深入交換意見， 習強調，在烏克蘭問題上，和平、理性的聲音在不斷積聚，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。 歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。 不久前，中方專門發表了立場文件，呼籲政治解決烏克蘭危機，反對冷戰思維，反對單邊制裁。

普京讚賞中方在重大國際問題上一貫秉持公正、客觀、平衡立場，主持公平正義，稱 俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。 兩國元首表示，期待今日再次會談，規劃未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係新藍圖。