布林肯批中國掩護俄羅斯暴行 促停火冀助俄軍休整

美國國務卿布林肯批評，中國國家主席習近平訪問俄羅斯，是為俄的暴行提供外交掩護。停火建議如不包括要求俄軍撤出烏克蘭，實際上是助俄軍休整再戰。

布林肯指，習訪俄表明中國不認為克里姆林宮應該為其在烏克蘭的暴行負責，世界不應該被俄羅斯得到中國支持的任何戰術性舉動所迷惑。中國政治解決烏克蘭問題的立場文件，部分與美國支持的是一致，包括核安全、化解人道危機、保護平民等，但停火建議若不包括要求俄撤軍，實際上是支持俄羅斯的征服。

他指，在沒有持久解決方案情況下的停火，只是讓俄軍能夠休養生息、重振旗鼓，等到對俄羅斯有利時機再重啟戰火。

布林肯又宣布將批準向烏克蘭再提供3.5億美元軍事援助，包括海馬斯火箭炮系統（HIMARS）和榴彈炮所用的彈藥，布雷德利步兵戰車、反坦克武器等。

布魯金斯學會研究員、前白宮官員何雷恩（Ryan Hass）指，他不認為中國可以成為任何烏克蘭和平進程的支點，如果最終能達成和平協議，中國應該作為協議的擔保國之一，並且在烏克蘭的重建中發揮關鍵作用，「我相信澤連斯基明白這一點，這就是為甚麼他願意對中國和習近平本人表現出如此大的耐心」。

習近平與普京會面4個半小時 稱願為解決烏問題發揮作用

【烏克蘭斡旋】普京：認真研究中國立場 會與習近平專門討論

責任編輯：陳建錫