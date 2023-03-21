【神州快訊】北京城市副中心產業高質量發展大會舉行

3月20日，2023北京城市副中心產業高質量發展大會舉行。會上獲悉，副中心形成了以《關於加快推進北京城市副中心高精尖產業發展若干措施》（簡稱「通八條」）為引領、產業專項政策全面助力的「1+N」產業政策生態體系，發布了綜合類政策、系列產業專項政策以及配套人才服務政策，並連續3年為150家企業給予獎勵扶持，累計獎勵5億元（人民幣，下同）。

在大會現場，涵蓋央企類、平台協會類、現代種業類、智能建造類、科技創新類、文化旅遊類、金融類、服務存量類8大類的22個重大項目進行了集中簽約。

據了解，「通八條」自2018年發布實施以來，多次發布實施細則，加強對通州區重點產業領域科技創新支持力度，着力發展「專精特新」企業，培育不同層級的企業成長梯隊。數字經濟、先進製造、金融業、商務服務業、文化旅遊業、現代種業等重點領域陸續發布了產業專項政策，給予重點企業最高獎勵2,000萬元，有力補充了「通八條」政策。

此外，副中心連續3年保持「千億投資」規模，位列北京全市第一梯隊。2023年，副中心將繼續保持千億投資規模，全年融資需求近400億元，共安排480個重大工程支撐項目，涉及基礎設施、民生改善、產業三大領域，數目為近年來最多。

（資料由客戶提供）