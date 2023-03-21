  • 24°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 10:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭斡旋】普京：認真研究中國立場 會與習近平專門討論

國情動向 09:58 2023/03/21

分享：

分享：

中國國家主席習近平國事訪問俄羅斯，首日與俄羅斯總統普京非正式會晤，兩人談及烏克蘭危機。習近平指出，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，而從歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。普京表示，俄方認真研究中方早前公佈的關於政治解決烏克蘭危機立場文件，自己之後會與習近平專門就此討論。

中方新聞稿稱，習近平與普京就烏克蘭問題深入交換意見。習近平強調，在烏克蘭問題上，和平、理性的聲音在不斷積聚，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。

習近平表示，不久前，中方專門發表了立場文件，呼籲政治解決烏克蘭危機，反對冷戰思維，反對單邊制裁。我們認為，愈是困難重重，愈愈要為和平留下空間；愈是矛盾尖銳，愈不能放棄對話努力。中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

俄方新聞稿稱，普京形容，習近平和其他中國朋友都十分關注俄中關係，並就國際熱點議題採取公平和平衡的立場。「我們（俄方）已仔細研究中方關於政治解決烏克蘭危機的倡議，我們會有機會就此討論。」

普京指出，俄方十分尊重中方倡議，並對談判指開放態度，自己亦會與習近平討論這些事宜。

習近平與普京會面4個半小時 稱願為解決烏問題發揮作用

陪同習近平訪俄 蔡奇已出任中央辦公廳主任

中國斡旋烏克蘭危機 俄烏美表態有這些大小差別

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中國 俄羅斯 習近平 普京 烏克蘭

下一篇文章

布林肯批中國掩護俄羅斯暴行 促停火冀助俄軍休整
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

日澳一舉動針對中國 胡錫進警告：將被解放軍打出屎來
日澳一舉動針對中國 胡錫進警告：將被解放軍打出屎來
中國製彈藥傳被俄軍用在烏克蘭 外交部反駁
中國製彈藥傳被俄軍用在烏克蘭 外交部反駁
民調機構稱中國人幸福感冠絕全球 大幅拋離美國
民調機構稱中國人幸福感冠絕全球 大幅拋離美國
中國斡旋烏克蘭危機 俄烏美表態有這些大小差別
中國斡旋烏克蘭危機 俄烏美表態有這些大小差別
馬英九月底赴大陸祭祖及訪問12天 台媒：或見王滬寧
馬英九月底赴大陸祭祖及訪問12天 台媒：或見王滬寧
【習普會】普京：可討論中方解決烏克蘭問題的計劃
【習普會】普京：可討論中方解決烏克蘭問題的計劃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款