【烏克蘭斡旋】普京：認真研究中國立場 會與習近平專門討論

中國國家主席習近平國事訪問俄羅斯，首日與俄羅斯總統普京非正式會晤，兩人談及烏克蘭危機。習近平指出，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，而從歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。普京表示，俄方認真研究中方早前公佈的關於政治解決烏克蘭危機立場文件，自己之後會與習近平專門就此討論。

中方新聞稿稱，習近平與普京就烏克蘭問題深入交換意見。習近平強調，在烏克蘭問題上，和平、理性的聲音在不斷積聚，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。

習近平表示，不久前，中方專門發表了立場文件，呼籲政治解決烏克蘭危機，反對冷戰思維，反對單邊制裁。我們認為，愈是困難重重，愈愈要為和平留下空間；愈是矛盾尖銳，愈不能放棄對話努力。中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

俄方新聞稿稱，普京形容，習近平和其他中國朋友都十分關注俄中關係，並就國際熱點議題採取公平和平衡的立場。「我們（俄方）已仔細研究中方關於政治解決烏克蘭危機的倡議，我們會有機會就此討論。」

普京指出，俄方十分尊重中方倡議，並對談判指開放態度，自己亦會與習近平討論這些事宜。

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責任編輯：連兆鋒