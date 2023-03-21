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內媒：中國經濟2016年起走弱 最富40城去年近200萬企業倒閉

國情動向 18:00 2023/03/21

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內媒一項調查指，全國最富裕的40個城市，去年共有逾194萬間企業註銷，佔總數約7%。小微企業的註銷比例，遠多於大型企業。這些城市佔了中國人口的30%，按此可推算全國情況。該調查又統計了小微企業的註銷率，認為中國經濟形勢早在2016年已開始走弱，而不是中美貿易戰或疫情爆發之後。

該項調查由《財經》旗下產業研究中心進行，以人均可支配收入作為標準，把收入水平最高的40個城市分為4組，收入最高的上海、北京、蘇州、杭州等列入第一組，稍低的深圳、廈門、東莞等在第二組，南昌、鄭州、重慶等則為第四組。調查的企業以註冊資本計算，分為微型到大型企業4組。

194萬間企業註銷，微型小型企業佔九成

調查報告顯示，上述城市去年註銷的微型、小型、中型及大型企業，分別達111.4萬、69.5萬、10.9萬及2.2萬間，佔各自總數的10.8、5.1%、3.3%及2.4%。在所有註銷企業中，微型企業佔了57.4%，如加上小型企業，較比例高達93.3%，反映小微企業抗風險能力弱，更容易受到經濟波動影響。

報告特別提到去年封城的上海，由微型到大型企業的註銷數分別達21.5萬、5.4萬、9544及2967間，其中微型企業的註銷比例佔全市總數的20％。

同時，該調查又比較了2014年至去年的情況，指出全部4組城市的微型企業註銷率，在2016年起升至近10%，2019年達到峰值，之後稍微回落。較可能的解釋是，不富裕城市首先進入經濟寒冬，前幾年已將較弱的微型企業淘汰。近幾年微型企業註銷率下降，並不能判斷經濟回暖，只是剩下的企業抵抗力較強。

新增大型企業數量處低位，投資信心無改善

調查另又以新增大型企業數量作為中國經濟是否進入復甦的指標，因該類企業數量可反映經濟信心。根據上海、廣州、深圳、蘇州、杭州5大城市的數據，截至今年2月新增大型企業數量仍處低位。除了蘇州，其他城市的數據均遠低於2018年，也低於2021和2022年，目前看不到投資信心增強和復甦跡象。

調查的結論是，本輪經濟周期下行始於2016年，而不是2018年的中美貿易戰，也不是2020年的疫情。微型企業抗風險能力弱，在經濟不景氣時，註銷率遠遠高於其他類型的企業。從40城數據看，第3組和第4組的微型企業註銷率從2016年就顯著提升到約10%，表明經濟開始下行。由2020年至2021年，部分城市的微型企業註銷率下降，不能說明經濟復甦，因為經歷幾年不景氣，微型企業早已被淘汰，剩下的企業是抗風險能力較強，卻不能說明經濟好轉。

責任編輯：陳建錫

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