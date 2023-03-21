慘過爛尾樓？女子裝修竟裝了隔壁！好彩對方這樣做

裝修未必一定可以稱心滿意，但最離譜會出甚麼差錯？裝錯鄰居的屋企！四川攀枝花市一名女子近日在網上自爆，她買樓後錯把鄰居單位當成自己單位裝修，「比買到爛尾樓更悲傷」。但所幸的是，鄰居對裝修很滿意，不僅沒要求賠償，甚至支付了一半裝修費。女子因禍得福，與鄰居成了好朋友。

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內地《紅星新聞》報道，陳女士2019年購買攀枝花某小區一套精裝房，她在交房前為單位進一步裝修，打算一交房就可以入住，當時單位門口還未標注號碼，進去須由工程人員帶領。「他把我帶到1單元，我當時覺得沒對，但他十分肯定地說這就是1單元，我稀裏糊塗就跟著進去了。」

動工前，陳女士又找到工程部確認，再次得到的肯定答覆。裝修2020年初開始，換了瓷磚，封了窗，改了電路，還拆了一面墻。

過了一段時間，當業主群在討論樓向時，陳女士才發現所有人都和她說的不一樣，翻購房合同後才發現裝修的單位是鄰居的。「當時發現裝錯了，又好氣又好笑，我被裝修公司、業主群笑慘了。朋友們都說，我這個事他們只在電視上看見過。」

經工程部、銷售部確認，陳女士確實裝錯了單位。而工程部負責人也表示了歉意。「在發現裝錯之前，他一直對我諸多幫助，如免費用塔吊幫我吊落地窗玻璃，後來發現裝錯之後，他主動聯繫鄰居說明情況，並且一直解釋是因為他的疏忽，沒有推卸過責任。因此，沒有追究他的責任。」

陳女士原本以為鄰居會生氣，想會不會叫她恢復原樣或賠償。「我聯繫鄰居之後，先是很誠懇地道歉，講清來由並主動奉上我的設計圖，問她願不願意按照這個裝修來接。我的鄰居比我小幾歲，是個可愛的女孩子，她很震驚，也擔心我的損失。」

幾天後，鄰居和她的父母到小區看了單位，對裝修風格很滿意。陳女士稱：「當時一共花了4萬多元，經過協商，鄰居用差不多一半的價格，買下了之前的裝修材料，我的損失降到最低。」後來，她和鄰居共用一個設計師，一直保持聯繫，現在相處非常融洽。

「用善意去看待這個世界。」陳女士表示，對於這次烏龍，沒有爭吵和糾紛。「我運氣最好的就是，遇到的都是相互理解和體諒。雖然遇到了一些不幸，但是我又收獲了一些幸運。」

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責任編輯：連兆鋒