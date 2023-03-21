官媒：美國脅迫TikTok純粹為保護利益集團

國務院旗下《經濟日報》今日發文指，美國外國投資委員威脅TikTok，要求其母公司字節跳動出售TikTok的股份，屬於濫用國家力量無理打壓中國有關企業，如此不顧臉面、不擇手段去扼殺一家企業，與搶劫、豪奪無異。

TikTok變成政治工具

《經濟日報》指，美國政府反覆鼓吹和炒作「中國威脅論」，頻頻打出「國家安全」旗號，妄稱TikTok可能將美國用戶數據「移交給中國政府」，動用各種手段威逼TikTok，妄圖迫其出售股權。一些美政客此後持續表示「TikTok是中國威脅美國的工具」。

文章強調，儘管TikTok表示，公司已經投入15億美元在美國推出「得克薩斯計劃」，將美國使用者的數據存儲在德克薩斯州的美國甲骨文公司（Oracle），以滿足保護數據安全的要求。 但這些舉動並沒有換來美方的「高抬貴手」，對於TikTok的禁令一直在收緊。 今年2月，白宮要求政府機構在其聯邦設備和系統上禁用TikTok。

對TikTok的打壓是為保護利益集團

作者控訴，美國政府對TikTok的打壓，還因個別美國企業高管和美政客合謀推波助瀾，是為保護利益集團。

文章指出，Facebook首席執行官朱克伯格（Mark Zuckerberg）一直是TikTok在美國遭遇政治脅迫的重要推手，他曾在美國國會多次聲稱中國政府竊取了美國企業的技術，頻繁渲染「中國威脅論」。其根本原因在於TikTok自推出以來，在全球範圍內挑戰了Facebook的市場地位。 TikTok被打壓的直接受益者甲骨文公司，其創始人Larry Ellison也多次渲染「中國威脅論」，欲掌控TikTok。

作者表示，美方對TikTok的施壓，是典型的脅迫交易，充滿了美式意識形態綁架，讓私利戰勝了公理，所謂的市場經濟和公平競爭僅剩下蒼白的皮囊。 世界各國政府和企業都應當意識到，TikTok在美國的遭遇不是第一家，也絕非最後一家。 美方這種霸道蠻橫的行徑，違反了市場原則和國際規則，傷害的不僅僅是TikTok，更會破壞美國自身的營商環境，必將對美國經濟造成長遠負面影響。

責任編輯：陳俊賢