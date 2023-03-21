  • 25°C
香港時間 : 2023321日 (週二) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

官媒：美國脅迫TikTok純粹為保護利益集團

社會熱點 14:00 2023/03/21

分享：

分享：

國務院旗下《經濟日報》今日發文指，美國外國投資委員威脅TikTok，要求其母公司字節跳動出售TikTok的股份，屬於濫用國家力量無理打壓中國有關企業，如此不顧臉面、不擇手段去扼殺一家企業，與搶劫、豪奪無異。

TikTok變成政治工具

《經濟日報》指，美國政府反覆鼓吹和炒作「中國威脅論」，頻頻打出「國家安全」旗號，妄稱TikTok可能將美國用戶數據「移交給中國政府」，動用各種手段威逼TikTok，妄圖迫其出售股權。一些美政客此後持續表示「TikTok是中國威脅美國的工具」。

文章強調，儘管TikTok表示，公司已經投入15億美元在美國推出「得克薩斯計劃」，將美國使用者的數據存儲在德克薩斯州的美國甲骨文公司（Oracle），以滿足保護數據安全的要求。 但這些舉動並沒有換來美方的「高抬貴手」，對於TikTok的禁令一直在收緊。 今年2月，白宮要求政府機構在其聯邦設備和系統上禁用TikTok。

對TikTok的打壓是為保護利益集團

作者控訴，美國政府對TikTok的打壓，還因個別美國企業高管和美政客合謀推波助瀾，是為保護利益集團。

文章指出，Facebook首席執行官朱克伯格（Mark Zuckerberg）一直是TikTok在美國遭遇政治脅迫的重要推手，他曾在美國國會多次聲稱中國政府竊取了美國企業的技術，頻繁渲染「中國威脅論」。其根本原因在於TikTok自推出以來，在全球範圍內挑戰了Facebook的市場地位。 TikTok被打壓的直接受益者甲骨文公司，其創始人Larry Ellison也多次渲染「中國威脅論」，欲掌控TikTok。

作者表示，美方對TikTok的施壓，是典型的脅迫交易，充滿了美式意識形態綁架，讓私利戰勝了公理，所謂的市場經濟和公平競爭僅剩下蒼白的皮囊。 世界各國政府和企業都應當意識到，TikTok在美國的遭遇不是第一家，也絕非最後一家。 美方這種霸道蠻橫的行徑，違反了市場原則和國際規則，傷害的不僅僅是TikTok，更會破壞美國自身的營商環境，必將對美國經濟造成長遠負面影響。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
科技產品 網絡保安 字節跳動 美國國會 搶劫 德克薩斯 抖音 經濟 朱克伯格 政治

下一篇文章

台中年男網戀港女 為救「未來外母」險失血汗錢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

故意針對中國網紅才不合照？《白雪公主》女星被指辱華
故意針對中國網紅才不合照？《白雪公主》女星被指辱華
【習普會】俄羅斯國宴餐單曝光 中俄元首吃這7道菜（多圖）
【習普會】俄羅斯國宴餐單曝光 中俄元首吃這7道菜（多圖）
時隔一周年 民航局通報東航MU5735墜機調查情況
時隔一周年 民航局通報東航MU5735墜機調查情況
蘇州女殺夫藏屍雪櫃15個月 微信扮死者呃夫家廿萬（有片）
蘇州女殺夫藏屍雪櫃15個月 微信扮死者呃夫家廿萬（有片）
河南儲戶再抗議無法提錢 說美國3天解決了SVB存款問題
河南儲戶再抗議無法提錢 說美國3天解決了SVB存款問題
慘過爛尾樓？女子裝修竟裝了隔壁！好彩對方這樣做
慘過爛尾樓？女子裝修竟裝了隔壁！好彩對方這樣做
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款