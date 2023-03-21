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部分外資將廠遷回中國 美媒：有企業說被美國政府坑了

經濟脈搏 13:55 2023/03/21

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美媒報道，部分外資企業近年將工廠從中國轉到東南亞，以避開美國針對中國進口商品的關稅措施。但隨著美國未有延長普惠制（GSP），這些企業正面臨更沉重的關稅負擔，導致成本激增，開始轉回中國生產。有企業負責人指，當初撤出中國是響應了美國政府和國會的指示，但現在他們覺得被坑了。

《華爾街日報》報道，美國的普惠制在2020年底到期，意味著100多個國家的數以千計商品失去了進入美國市場的免關稅待遇，包括旅行袋、珠寶、汽車零部件和燈具等。自1975年生效以來，普惠制已到期過十幾次，通常都迅速獲得延期。這次因地緣政治角力及國內政治爭議，普惠制的延期問題變得複雜。

對美國整體經濟而言，普惠制的失效無關緊要，這部分進口只佔美國進口總額的極小比例，略低於1%，而去年美國進口總額達到近4萬億美元。

關稅負擔令企業無利可圖

從軌旅行用品收納包生產的Adam Fazackerley和Amy Fazackerley夫婦，正開始把生產線從柬埔寨轉向中國，兩人的公司雖然從中國出口產品到美國仍面臨25%的附加稅，且該公司現在從柬埔寨出口產品還需支付17%的標準關稅，盡管如此，中國的工廠在定價和交貨方面更加容易預測。

兩人指，他們將製造業務遷出中國，是做了歷屆美國政府和國會暗示的希望企業者們做的事，但他們被坑了。

Altus Brands LLC的總裁Gary Lemanski曾在普惠制下從菲律賓免關稅出口了近3年的皮質射擊固定包，他在去年初同樣決定將生產線遷回中國，原因是菲律賓的運輸和其他成本比中國高。普惠制到期失效後，他的產品就被徵收了17%的關稅，令Lemanski無利可圖。

美國貿易代表辦公室（USTR）發言人回應報道指，普惠制對於幫助受惠國和經濟體創造可持續增長至關重要，當局正向國會提供技術支持，爭取實現這目標。

責任編輯：陳建錫

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