3歲仔小手術後變腦癱 母親不滿醫院僅罰款4萬

廣西3歲男童小源在桂林醫院接受腺樣切除手術，因意外而導致腦癱。醫院最終只被衛生部門警告，交了4萬元（人民幣，下同）罰款便不了了之。意外使小源的家庭支離破碎，父親不堪壓力離婚出走，母親則堅持討回公道，入稟當地法院向院方追討15萬元。案件在本月初已被立案，下月將開庭質證。

小源母親羅女士透露，兒子去年到7月到桂醫二附院耳鼻喉科就醫，被指腺樣體肥大，遂在醫生建議下接受手術。手術結束後，醫生表示「手術很成功」，但兒子數個小時突然口鼻大量噴血，全身抽搐，幸好捱過搶救。她來後帶兒子換院檢查，被診斷出混合型腦性癱瘓、缺血缺氧性腦病等後遺症。

丈夫在兒子出事半年後離家出走，只留下一條短訊：「也許放手對兒子來說是最好的解脫。」自始她便一直無法聯繫上對方。

羅女士說，她多次向區衛健局投訴，當局今年1月以術前告知制度落實不到位、術后出現意外未及時與患方監護人溝通、相關醫學文書病歷記錄不全等理由，向桂醫二附院發出警告和罰款。對於官方的處理手法，她並不滿意，「僅警告罰款了事，對責任人無處罰資訊，醫院連分都不扣 」。

她正向法院提交訴狀起訴桂醫二附院，認為院方須為兒子診療過程中存在一系列過錯，給她家庭帶來的巨大打擊負上責任。

責任編輯：陳俊賢