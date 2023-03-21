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蔡英文下周出訪中美洲過境美國 北京堅決反對美台往來

國情動向 14:29 2023/03/21

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台當局今日（21日）公布，領導人蔡英文下周三（29日）率團出訪中美洲邦交國，全個行程10日9夜，去回程均過境美國。美國據報已敦促北京勿反應過度。

*新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人汪文斌表示，堅決反對任何形式的美台往來，中方已就此向美方提出交涉；台灣領導人過境是假，謀求突破、宣揚「台獨」是真。

他重申，堅決反對美方違反「一個中國」原則同台灣當局進行任何形式的接觸。中方敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止虛化、掏空「一個中國」原則。

台當局公布具體安排方面，蔡英文將訪問危地馬拉，與該國總統與僑民代表會晤，隨後轉到伯利兹，會見該國總理及發表演說，亦會參訪婦女賦權計畫成果展等。她去程時會過境美國東岸紐約，回程則過境洛杉磯。路透引述消息人士指，美國眾議院議長麥卡錫打算在蔡英文到訪加州期間與她會面。

至於傳出邦交生變的洪都拉斯，並不包括在本次訪問之內，台外交部稱「此時不適宜訪問」，未詳細說明。

路透社今日引述美國高級官員指，美方已與北京進行溝通，指蔡英文過境符合美國政策和慣例，敦促後者不要作出過激反應，或用作把台海局勢升溫的借口。蔡英文自2016年上任以來已經過境美國6次，最近一次是在2019年。

該官員補充，總統拜登希望盡快與中國國家主席習近平通話，並重新安排國務卿布林肯的訪華事宜。

責任編輯：陳建錫

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