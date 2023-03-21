美國務院等致函各州州長企業 鼓勵強化與台灣往來

美國國務院、商務部及農業部2月28日聯名致函美國各州州長、城市市長及企業領袖，強調台美夥伴合作緊密友好，鼓勵各州、主要城市強化與台灣的貿易、教育、投資與觀光交流，並鼓勵企業加強與台灣的貿易及投資關係。

美國在台協會昨日（20日）在官網刊登上述三封聯名函。據觀察，聯名函是由美國農業部海外服務署署長惠特利（Daniel Whitley）、商務部主管全球市場的副助理部長維卡特拉曼（Arun Venkataraman）及國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）共同連署。

當中內容提到，台灣是美國的重要夥伴及成功的民主故事，也是美國第八大貿易夥伴、第七大農產品出口國，並為美國「免簽證計劃」及快速通關的「全球入境計劃」成員，鼓勵各方加強與台灣往來。

對此，台灣外交部門今日（21日）發布新聞稿，感謝美國聯邦政府以具體行動鼓勵美國各地及企業領袖與台灣加強關係。

新聞稿稱，此次是美國聯邦政府繼2019年9月致函美國各州州長及美國前500大企業鼓勵與台灣拓展關係後，再度以致函方式表達聯邦政府對強化台美各階層、各領域交往的支持立場，且致函對象較前次更為擴大，展現美國政府對強化台美夥伴關係的具體承諾及延續性。

台外交部門指，未來將持續推動與美國聯邦、地方、企業乃至民間團體的各項合作與交流，不斷穩健深化並拓展台美多層級、多議題、多領域的緊密夥伴關係。

蔡英文下周出訪中美洲過境美國 北京堅決反對美台往來

據報美國正試圖阻止洪都拉斯與北京建交

責任編輯：袁瑋婧