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習近平與俄總理米舒斯京會面：已邀請普京年內訪華

國情動向 16:45 2023/03/21

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正在國事訪問俄羅斯的國家主席習近平，今日（21日）與俄羅斯總統普京舉行正式會談前，先到俄羅斯聯邦政府大樓與總理米舒斯京會面。俄羅斯媒體報道，習近平已邀請普京今年訪華。

習近平與米舒斯京會面時稱：「昨天，我正式邀請普京總統在今年方便的時候訪問中國。」習提到普京過去兩次來訪出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，該論壇今年將舉辦第三屆。習近平亦在會面時邀請米舒斯京盡快訪問中國，米舒斯京也已接受邀請。

習又指，再度當選國家主席後，選擇俄羅斯作為首個出訪國家，是因為這樣符合歷史必然性，兩國都是大國，而且是戰略夥伴。習近平說，中國新任國務院總理李強，依舊將發展新時代中俄全面戰略協作夥伴關係，作為優先考慮發展的重點，並重視與米舒斯京建立密切的工作聯絡，習近平呼籲延續兩國總理定期會晤的傳統。

米舒斯京表示，俄羅斯希望加強與中國的夥伴關係，又說，雖然外部條件不好、全球市場動盪，西方集體不斷加強制裁，但俄中之間的經貿合作發展順利，去年兩國之間的貿易額增加近三分一，達到1900億美元左右，相信今年俄中將完成兩國元首定下雙邊貿易額達到2000億美元的目標。

習近平昨日與普京舉行4個半小時的非正式會談，習指中俄雙方要深化各領域務實合作；普京歡迎中方為解決烏克蘭危機提出的建議，對和談持開放態度。

責任編輯：陳建錫

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地緣政治 外交 習近平 俄羅斯 普京 中國

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