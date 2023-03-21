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【烏克蘭斡旋】習近平會否見澤連斯基？外交部回應

國情動向 16:50 2023/03/21

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中國國家主席習近平國事訪問俄羅斯，外國傳媒早前稱，習近平訪俄後有可能與烏克蘭總統澤連斯基視頻會晤，斡旋烏克蘭危機。中國外交部發言人汪文斌周一（21日）在例行記者會上，回答了相關提問。

記者問汪文斌，習近平和普京會見反映出熱烈和友好氣氛，也有一些觀察人士對中國是不是真正中立這一點存疑，能否進一步解釋中方是否持中立立場，習近平是否會見烏克蘭總統澤連斯基？

汪文斌表示，烏克蘭危機爆發以來，習近平提出四個應該、四個共同、三點思考，為緩和局勢，推動政治解決危機指明了正確方向。前不久，中方又發布了關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁等十二條原則。

汪文斌指出，中方立場歸結為一句話，就是勸和促談。中方將繼續秉持客觀公正立場，同國際社會一道，為烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。「關於你提到的第二個問題，我們在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的，中方同各方保持著溝通。」

中方2月發表政治解決烏克蘭危機12點立場後，澤連斯基表示部分認同，並期問與習近平會面。

普京：認真研究中國立場 會與習近平專門討論

中國斡旋烏克蘭危機 俄烏美表態有這些大小差別

澤連斯基：認同中方文件部分觀點 盼會見中國領導人

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責任編輯：連兆鋒

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地緣政治 外交 中國 烏克蘭 俄羅斯 習近平 澤連斯基 普京

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