內地立遺囑人群10年間大幅年輕化 30至39歲佔三成

內地機構發表《2022中華遺囑庫白皮書》指，過去10年間，國內立遺囑的人群平均年齡從77.43歲逐年降至68.13歲，其中約三成是30至39歲的中年人。

該份由中華遺囑庫管委會發表的白皮書，對對25萬份遺囑進行了大數據分析，顯示立遺囑的人群正在年輕化，截至去年，60歲以下訂立遺囑的人群中，30至39歲年齡段人數佔29.74%。 而在中華遺囑庫「微信遺囑」留言的人群中，年齡更是集中在20至29歲之間，佔35.9%，其次是20歲以下，佔26.57%。

這些中青年人的遺囑中涉及不動產的比例最高，佔比達98.01% ，其次為銀行存款，佔比達35.65%，14.2%涉及證券基金，公司股權佔13.5%。 「防止財產下落不明」是30歲以下立遺囑人群主要考慮的風險 ;「避免財產下落不明」和「照顧家人」是30歲至39歲人群立遺囑主要的考慮因素。

管委會主任陳凱指，中青年立遺囑人群的婚姻情況，主要以已婚人群為主，其次是再婚和離異人群，婚姻狀況為離異的比例達11.27%，遠高於老年人群，「離異家庭、重組家庭等人群財產分配更為複雜，財產風險更高，因此訂立遺囑的必要性更大」。

責任編輯：陳俊賢