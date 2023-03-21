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【習普會】普京：與習坦誠交換意見 撐中企取代退出俄市場企業

國情動向 20:28 2023/03/21

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國家主席習近平在俄羅斯進行國事訪問，今日（21日）與俄羅斯總統普京進行正式會談。習近平表示，兩國的合作領域不斷的擴大，共識進一步加深，合作的早期收穫也已經顯現，進一步的合作都在全面推進。要加強溝通，密切協作，推動兩國務實合作，得到新的更大的發展。

普京指，在與習近平的小範圍會談上，就發展俄中關係和加強在世界舞台上的協調前景坦誠地、實質性地交換了意見。

他表示，俄羅斯企業有能力滿足中國日益增長的能源需求，無論按合同規定還是其它更多方面。俄羅斯願意支持中國企業取代離開俄羅斯的企業。應進一步鼓勵俄中兩國以本國貨幣相互結算的實踐。俄中可通過結合自身潛力成為人工智能和信息發展領域的世界領導者

據俄媒報道，俄羅斯總統普京在大克里姆林宮格奧爾基耶夫斯基大廳舉行隆重儀式，歡迎習近平對俄羅斯進行國事訪問。

習近平乘坐的專車駛抵大克里姆林宮正門，儀仗隊禮兵行注目禮，習近平步入大克里姆林宮二樓。習近平與普京互致問候。 樂隊奏響俄中兩國國歌。 兩國代表團成員也出席了儀式。

儀式結束後，俄中兩國領導人開始小範圍會談。 晚些時候，將舉行大範圍會談以及文件簽署儀式。 兩國元首還將發表聯合聲明。 最後，普京將設國宴接待到訪的習近平。

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責任編輯：袁瑋婧

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