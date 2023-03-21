習普會商加強協作 簽聯合聲明強調和談解決烏克蘭危機

在俄羅斯國事訪問第二天，國家主席習近平今日（21日）與俄總統普京進行正式會談。習近平指，中俄合作領域不斷擴大，合作早期收穫已經顯現，要加強溝通協作，推動兩國務實合作，得到新的更大的發展。習隨後與普京共同簽署並發表兩份聯合聲明，強調負責任的對話是穩步解決烏克蘭危機的最佳途徑。

*更新中俄元首簽署聯合聲明

今日下午，習近平在克里姆林宮與普京舉行大範圍會談，習指，在雙方共同努力下，中俄關係始終保持蓬勃健康穩定發展勢頭。 兩國政治互信、利益交融、民心相通不斷深化，經貿、投資、能源、人文、地方等領域合作持續推進。他形容這次與普京、總理米舒斯京進行了很好的交流，達成很多重要共識。

雙方要加強溝通，密切協作，推動兩國務實合作得到新的更大發展。他願同普京一道，對雙邊關係和務實合作作出規劃部署，助力兩國各自發展振興。

普京指，在與習的小範圍會談上，就發展俄中關係和加強在世界舞台上的協調前景坦誠地、實質性地交換了意見。俄羅斯企業有能力滿足中國日益增長的能源需求，無論按合同規定還是其它更多方面。俄羅斯願意支持中國企業取代離開俄羅斯的企業，應進一步鼓勵俄中兩國以本國貨幣相互結算的實踐。

會談後，兩人簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》和《中華人民共和國主席和俄羅斯聯邦總統關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》，首份聲明特別提到烏克蘭危機，中俄雙方均積極評價對方的立場，共同呼籲停止作出令局勢緊張的舉動。

關於烏克蘭問題，雙方認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場。 雙方反對任何國家或國家集團為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益。俄方重申致力於儘快重啟和談，中方對此表示讚賞。 俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》檔中闡述的建設性主張。雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，拱火澆油。 雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。為此，國際社會應支持相關建設性努力。 雙方呼籲停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。 雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

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責任編輯：袁瑋婧