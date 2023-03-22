  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 10:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中俄聲明促美國停止破壞地區安全 要求澄清一問題

即時中國 09:30 2023/03/22

分享：

分享：

中俄發表深化全面戰略協作夥伴關係聯合聲明，要求美國停止破壞安全、嚴格履行不擴散大規模殺傷性武器義務，並澄清在境內外進行生物武器活動的問題。

聲明指，中俄雙方對美國、英國、澳大利亞建立「三邊安全夥伴關係」（AUKUS）及相關核動力潛艇合作計劃對區域戰略穩定產生的後果和風險表示嚴重關切。雙方強烈敦促AUKUS成員國嚴格履行不擴散大規模殺傷性武器及其運載工具的義務，維護地區和平、穩定與發展。

雙方重申《禁止生物武器公約》應得到充分遵守和不斷加強，並使其制度化，達成包含有效核查機制、具有法律約束力的議定書。雙方對美國在其境內外嚴重威脅別國並損害有關地區安全的生物軍事活動表示嚴重關切，要求美國就此作出澄清，不得開展一切違反《禁止生物武器公約》的生物活動，不再阻撓建立公約框架內履約核查機制。

雙方致力於實現無化武世界的目標，對禁止化學武器組織政治化深表關切。雙方敦促美國作為唯一未完成化武銷毀的締約國加快庫存化武銷毀，敦促日本盡快完成遺棄在華化學武器的銷毀。

中俄對美國加快全球反導體系建設並在世界各地部署反導系統、強化失能性高精度非核武器戰略打擊能力、推進在亞太和歐洲地區部署陸基中程和中短程導彈並向其盟友提供表示關切，敦促美國停止為維持自身單方面軍事優勢而破壞國際和地區安全和全球戰略穩定。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 俄羅斯 中國 英國 美國 中俄關係

下一篇文章

中俄深化戰略協作夥伴關係聯合聲明 萬字全文涉9要點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國要聞 - 黃金包鎢製假金磚 陝「小香港」礦主狂騙110億
黃金包鎢製假金磚 陝「小香港」礦主狂騙110億
神州熱話 - 周星馳粵語反嗆「中國人不懂英語」 網民回應係...（有片）
周星馳粵語反嗆「中國人不懂英語」 網民回應係...（有片）
台灣消息 - 「我在你這年紀時你才5歲」 神級小六數學題答案是...
「我在你這年紀時你才5歲」 神級小六數學題答案是...
中國要聞 - 劉漢伏法前10小時曝光 歎「這輩子野心太大」
劉漢伏法前10小時曝光 歎「這輩子野心太大」
神州熱話 - 范冰冰「馬震」戲有幾荒唐 三點您要知（有片）
范冰冰「馬震」戲有幾荒唐 三點您要知（有片）
神州熱話 - 內地女童直播炫富 嗆「窮人買不起」結果...（有片）
內地女童直播炫富 嗆「窮人買不起」結果...（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款