中俄聲明促美國停止破壞地區安全 要求澄清一問題

中俄發表深化全面戰略協作夥伴關係聯合聲明，要求美國停止 破壞安全、 嚴格履行不擴散大規模殺傷性武器義務，並 澄清在境內外進行生物武器活動的問題。

聲明指，中俄 雙方對美國、英國、澳大利亞建立「三邊安全夥伴關係」（AUKUS）及相關核動力潛艇合作計劃對區域戰略穩定產生的後果和風險表示嚴重關切。 雙方強烈敦促AUKUS成員國嚴格履行不擴散大規模殺傷性武器及其運載工具的義務，維護地區和平、穩定與發展。

雙方重申《禁止生物武器公約》應得到充分遵守和不斷加強，並使其制度化，達成包含有效核查機制、具有法律約束力的議定書。 雙方對美國在其境內外嚴重威脅別國並損害有關地區安全的生物軍事活動表 示嚴重關切，要求美國就此作出澄清，不得開展一切違反《禁止生物武器公約》的生物活動，不再阻撓建立公約框架內履約核查機制。

雙方致力於實現無化武世界的目標，對禁止化學武器組織政治化深表關切。 雙方敦促美國作為唯一未完成化武銷毀的締約國加快庫存化武銷毀，敦促日本盡快完成遺棄在華化學武器的銷毀。

中俄對美國加快全球反導體系建設並在世界各地部署反導系統、強化失能性高精度非核武器戰略打擊能力、推進在亞太和歐洲地區部署陸基中程和中短程導彈並向其盟友提供表示關切，敦促美國停止為維持自身單方面軍事優勢而破壞國際和地區安全和全球戰略穩定。

責任編輯：陳建錫