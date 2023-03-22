俄羅斯與中國聯合聲明這樣講烏克蘭 即是打不打？

中國國家主席習近平訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普京發表《中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。這份中俄聯合聲明分為9個大章節，其中最後一個章節重點講述烏克蘭等國際熱點地區議題，另一章節則談到核武器議題。俄羅斯與中國同意「核戰爭打不贏也打不得」，俄方表示致力於盡快重啟和談，歡迎中方為政治解決烏克蘭危機發揮積極作用。中俄雙方呼籲各方停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動。俄羅斯這樣表述，俄烏戰爭即是打不打？

中俄聯合聲明就烏克蘭危機說了甚麼？

——中俄雙方認為，聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重。

——俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場。雙方反對任何國家或國家集團為謀求軍事、政治和其他優勢而損害別國的合理安全利益。

——俄方重申致力於盡快重啟和談，中方對此表示讚賞。

——俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件中闡述的建設性主張。

——雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗，拱火澆油。

——雙方強調，負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。為此，國際社會應支持相關建設性努力。

——雙方呼籲各方停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

聲明這樣談支持烏克蘭對抗的美西方軍事集團：

——中俄雙方敦促北約恪守作為區域性、防禦性組織的承諾，呼籲北約尊重他國主權、安全、利益及文明多樣性、歷史文化多樣性，客觀公正看待他國和平發展。

——雙方對北約持續加強同亞太國家軍事安全聯繫、破壞地區和平穩定表示嚴重關切。

——雙方反對在亞太地區拼湊封閉排他的集團架構，制造集團政治和陣營對抗。雙方指出，美國抱守冷戰思維，推行「印太戰略」，對本地區和平穩定造成消極影響。

——中俄致力於構建平等、開放、包容，不針對第三國的亞太地區安全體系，以維護地區和平、穩定與繁榮。

聲明這樣談核戰爭風險：

——中俄雙方強調《五個核武器國家領導人關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》的重要意義，重申「核戰爭打不贏也打不得」。

——雙方呼籲聯合聲明所有簽署國遵循該聲明理念，切實降低核戰爭風險，避免核武器國家間爆發任何武裝衝突。

——在核武器國家關係惡化背景下，減少戰略風險的措施應有機地融入到緩和緊張局勢、構建更具建設性的關係以及最大程度化解安全領域矛盾的總體努力中。

——所有核武器國家都不應在境外部署核武器並應撤出在境外部署的核武器。

中俄深化戰略協作夥伴關係聯合聲明 萬字全文涉9要點

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責任編輯：連兆鋒