白宮批習普聲明一派胡言 把戰爭責任歸咎西方

中俄發表聯合聲明和談解決烏克蘭危機，又指美國破壞地區和平。白宮國安會發言人批評，聲明內容是一派胡言（a bunch of malarkey），強調停止戰爭的方法，是俄羅斯軍隊撤出烏克蘭。發言人又指，中俄的合作只是權宜婚姻（marriage of convenience），普京在國際上沒有朋友，需要中國的支持。

國安會發言人柯比指，美方並不認為中國在烏克蘭上的立場是公正的， 他們沒有譴責入侵行為、 沒有停止購買俄羅斯石油和能源。 中國國家主席習近平也沒有到過 烏克蘭、沒有與總統澤倫斯基談過話，只是一直重複俄羅斯的宣傳口號，把俄烏戰爭描述為是西方對俄羅斯的戰爭，把戰爭責任歸咎於西方。

他形容中俄是權宜婚姻，因為俄羅斯需求中國來抗衡美國和北約的影響力，而普京在國際舞台上沒有幾個朋友，習近平是他潛在的支持者。 美方看到的是中俄這兩個國家的關係愈來愈密切，彼此看到了有用的目的，可以反擊對世界各地基於規則的秩序的不滿和憤怒， 他們想改變那個遊戲的規則。

柯比同時指， 總統拜登希望與中國保持暢通的溝通渠道，他 將在適當的時候與習近平再次對話。

國務院副發言人帕特爾則指，中俄聯合聲明宣稱「聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重」。遵守聯合國憲章將意味著俄羅斯從其入侵的另一個聯合國成員國的領土撤走。如果中國希望局勢中發揮建設性的作用，就必須向俄羅斯施壓。假如俄羅斯選擇從烏克蘭撤軍，戰爭今天就可以結束。

責任編輯：陳建錫