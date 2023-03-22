中俄第2份聯合聲明論經濟合作 穩步提升本幣結算比重

中國國家主席習近平訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普京在當地時間周二（21日）合共發表2份聯合聲明。除了《中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》講及多項中俄雙邊及包括烏克蘭危機等多邊議題，雙方還發表了《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》，這份聲明相對簡短，提出8大重點經濟合作方向，包括提升金融合作水平，穩步提升本幣結算比重。

《中華人民共和國主席和俄羅斯聯邦總統關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》全文：

應俄羅斯聯邦總統普京邀請，中華人民共和國主席習近平於2023年3月20日至22日對俄羅斯聯邦進行國事訪問。兩國元首在莫斯科舉行會談，就中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展和雙邊務實合作重要問題深入交換意見，商定將堅定奉行相互尊重和平等互利原則，實現兩國長期自主發展，推動中俄經濟和貿易合作高質量發展，為全面推進雙邊合作注入新動力，保持兩國貨物和服務貿易快速發展勢頭，致力於2030年前將兩國貿易額顯著提升。特聲明如下：

中華人民共和國和俄羅斯聯邦（以下稱「雙方」）將在以下八個重點方向開展雙邊經濟合作：

一、擴大貿易規模，優化貿易結構，發展電子商務及其他創新合作模式。穩步推動雙邊投資合作高質量發展，深化數字經濟、綠色可持續發展領域合作，營造良好營商環境，相互提升貿易投資便利化水平。

二、大力發展互聯互通物流體系。保障兩國貨物和人員通過鐵路、公路、航空、河運和海運等交通方式雙向便捷往來。本著互利精神釋放兩國過境運輸潛能，優先解決瓶頸，分步驟分階段完善中俄邊境基礎設施特別是重點口岸建設，提升通關和查驗效率。

三、提升金融合作水平。在雙邊貿易、投資、貸款和其他經貿往來中適應市場需求穩步提升本幣結算比重。繼續就支付領域創新與現代化改造等交流經驗。加強金融市場合作，支持兩國評級機構和保險公司在現有監管法規框架內開展合作。

四、鞏固全方位能源合作夥伴關係。加強能源重點領域長期合作，推動實施戰略合作項目，拓展合作形式，加強能源技術、設備等領域合作，共同維護兩國和全球能源安全，促進全球能源轉型。

五、加強協調，在市場化原則基礎上發展冶金、化肥、化工產品等大宗商品及礦產資源領域長期互惠供應合作。加強兩國境內資源深加工產能建設互利合作。

六、促進技術及創新領域的交流和高質量合作，保障兩國技術的高水平發展。

七、推動工業合作提質升級。在對接行業標準和技術要求基礎上，打造由兩國本土工業企業參與的新產業鏈，提升附加值。

八、切實提升農業合作水平，保障兩國糧食安全。深化農產品貿易合作，在確保安全基礎上穩步擴大農產品相互准入，拓展農業領域投資合作。

雙方也願繼續深化人文領域合作，進一步拓展教育、科技、文化、旅遊、體育、衛生及其他領域交流。深挖兩國地方合作和邊境地區合作潛力，提高實效，發展中俄「東北－遠東」地區互利合作。

兩國元首責成中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府：

以上述重點方向為指引，加強相互協作，推動兩國合作，起草制定相關規劃，並在中俄總理第二十八次定期會晤框架下審議有關執行情況。

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責任編輯：連兆鋒