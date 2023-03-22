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TikTok CEO稱不會向北京分享數據 呼籲用戶發聲支持

社會熱點 13:18 2023/03/22

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TikTok首席執行官周受資昨日（21日）表示，隨著越來越多的美國議員提出「國家安全考慮」希望禁止這款應用程式，TikTok面臨「關鍵時刻」。他強調，從來沒有、將來也不會將美國用戶數據分享給中國政府。

據路透社報導，周受資昨日發佈TikTok視頻稱，該應用程式現在擁有超過1.5億美國月活躍用戶，幾乎佔該國人口的一半。他強調，美議員禁止TikTok「這可能把TikTok從你們1.5億人手里奪走，這對我們來說是一個關鍵時刻。」

他呼籲，TikTok使用者在該視像下面留言，告訴美國立法者他們喜愛這款應用程式的原因。 該條視像的播放量已超過350萬人，留言也已過千。

據美國眾議院能源及商業委員會昨日（21日）公佈的證詞，他指出，中國政府從未有要求分享數據。他強調，即使有，TikTok也不會答應。TikTok母公司字節跳動不由任何政府或國家實體所有或控制。在沒有任何替代方案的情況下，禁令才是合適的，但我們確實有一個方案「德克薩斯項目」。

周受資重申，項目啟動後，所有美國用戶數據都會在美國法律和政府監管下受到保護。他還表示，在去年開始將數據交給甲骨文ORCL.N Cloud之後，已在本月開始刪除新加坡和弗吉尼亞數據中心的數據，預計今年晚些時候完成。

他提到，字節跳動60%的股份由全球機構投資者所有，包括貝萊德（BlackRock）、紅杉資本和泛大西洋投資集團（General Alantic）；40%股份分別由創始人和所有員工各20%持有，其中員工包括成千上萬美國人。

據悉，民主黨眾議員賈瑪爾·鮑曼（Jamaal Bowman）今日將和TikTok創作者們在美國國會大廈外舉行新聞發佈會，反對其他議員試圖禁止TikTok的行為。

責任編輯：陳俊賢

官媒：美國脅迫TikTok純粹為保護利益集團

美國傳要求TikTok中國股東出售股份 京促停止打壓

TikTok據報擬從字節跳動剝離 消除西方國安疑慮

FBI稱TikTok可向數百萬美國用戶提供虛假信息 操縱輿論

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