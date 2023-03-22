中俄聲明烏克蘭論述倒向中方？克宮被問俄方立場有否獲注意

中俄兩國元首在莫斯科發表聯合聲明，烏克蘭危機篇幅佔一定比重。其中，絕大部內容都符合中方支持降溫、支持對話、尋求以政治外交手段解決烏克蘭衝突的一貫主張，而俄方此前強調的對話應考慮當前地緣現實（暗指已佔據烏克蘭土地）等訴求則沒有在聲明提到，似乎反映中方至少在烏克蘭問題方面主導了是次中俄會談，俄方迎合中方立場。克里姆林宮也被問到，俄方立場有沒有被注意到。

俄羅斯塔斯社報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫周二（21日）被傳媒問及，中方是否注意到俄方在烏克蘭問題上的立場時，說：「怎麼可能沒有注意到。」

佩斯科夫稱，俄中兩國元首互相向對方交代了立場，兩人談了4個半小時，有充分時間解釋所有東西。

普京迎接習近平到訪前，周一（20日）在中國《人民日報》發表文章，稱感謝中方對烏克蘭問題採取平衡的態度，理解其歷史背景和真實的原因，俄方歡迎中國願意在解決危機方面發揮建設性的作用。

普京當時也在文章指出，俄羅斯堅持安全不可分割原則，而北約正在公然違反該原則；俄方對以政治外交方式解決烏克蘭危機持開放態度，這完全取決於是否有人願意認真對話，這種對話也應考慮到當前的地緣政治現實。

中俄周二聯合聲明論烏克蘭問題則沒有提及「當前的地緣政治現實」，而是很大程度上反映中方一貫立場，指出聯合國憲章宗旨和原則必須得到遵守，國際法必須得到尊重，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切。

俄方重申致力於盡快重啟和談。中俄雙方強調負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑，國際社會應支持相關建設性努力。雙方呼籲各方停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

中俄發表聯合聲明後，普京與中國國家主席習近平一同會見傳媒。外電報道，普京稱，俄羅斯承諾盡快恢復和談，但西方尚未準備好讓中國對烏克蘭的和平倡議成為解決衝突的基礎，當西方和烏克蘭方面準備就緒，中方倡議就可以成為基礎。

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責任編輯：連兆鋒