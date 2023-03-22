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CNN：烏克蘭正與中國討論 安排澤連斯基與習近平會面

國情動向 12:01 2023/03/22

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中國國家主席習近平訪問俄羅斯，與俄羅斯總統普京聯合聲明，俄方致力盡快就烏克蘭衝突重啟和談，中方表示讚賞，中俄雙方又強調負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑，呼籲各方停止一切促使局勢緊張、戰事延宕的舉動。中俄聯合聲明下，烏克蘭反應備受關注。外媒報道，烏克蘭政府正與中國方面接觸，安排舉行兩國元首會晤。

美國有線電視新聞網（CNN）引述烏克蘭高級官員稱，烏方正與中方討論，嘗試促成中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基會晤。

該烏克蘭官員稱，會晤目的為討論中方提出的和平倡議。

假如會晤成事，這會是習近平與澤連斯基自俄烏戰爭以來首次直接對話。

澤連斯基周二（21日）會見到訪基輔的日本首相岸田文雄時，則表示烏方希望中國加入他提出的和平計劃，但至今未獲回覆。

中俄聯合聲明關於烏克蘭問題內容，大幅反映中方一貫勸和促談立場。克里姆林宮發言人被問及俄方立場是否獲得中方注意時，強調俄中元首會面4個半小時，甚麼到談到。

俄羅斯與中國聯合聲明這樣講烏克蘭 即是打不打？

中俄聲明烏克蘭論述倒向中方？克宮被問俄方立場有否獲注意

中國斡旋烏克蘭危機 俄烏美表態有這些大小差別

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責任編輯：連兆鋒

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