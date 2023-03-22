專家解讀中俄元首肢體語言：普京不安 習眼神像兄長（多圖）

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京一連兩日舉行會談，多名專家解讀兩人會面的肢體動作，認為普京明顯緊張不安，習近平則更從容，還嘗試佔據主導。

新加坡Influence Solutions董事總經理Karen Leong向路透社表示，習近平與與普京見面，在握手時搶先一步，暗示「盡管他是訪問莫斯科的人，但他是那個人，誰將在這種關係中發揮帶頭作用」。她指，兩人並排一起時，習近平更像一個 沉著的政治家，很莊重，「（看著普京）時就像一個哥哥一樣」。

不過，她認為 習近平也感到了一些壓力，他在坐下期間頻繁地眨眼。

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澳洲肢體語言和行為專家Louise Mahler持類似觀點，指出習近平將他的手放在普京的手上，這也可能表明在交流中佔據主導地位。兩人坐在一起通過翻譯進行禮貌交流、互相稱對方為「親愛的朋友」時，普京看似沒精打彩，還腿部抽搐、握緊拳頭地看著地面。相比下，習近平顯得沉穩且有自信。

韓國肢體語言實驗室主任Kim Hyung-hee則提到，兩人在一些場合試圖避免眼神接觸，表明他們對這次會議抱有很高期望，同時氣氛也很緊張。

責任編輯：陳建錫