  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 13:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

專家解讀中俄元首肢體語言：普京不安 習眼神像兄長（多圖）

即時中國 12:24 2023/03/22

分享：

分享：

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京一連兩日舉行會談，多名專家解讀兩人會面的肢體動作，認為普京明顯緊張不安，習近平則更從容，還嘗試佔據主導。

新加坡Influence Solutions董事總經理Karen Leong向路透社表示，習近平與與普京見面，在握手時搶先一步，暗示「盡管他是訪問莫斯科的人，但他是那個人，誰將在這種關係中發揮帶頭作用」。她指，兩人並排一起時，習近平更像一個沉著的政治家，很莊重，「（看著普京）時就像一個哥哥一樣」。

不過，她認為習近平也感到了一些壓力，他在坐下期間頻繁地眨眼。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

澳洲肢體語言和行為專家Louise Mahler持類似觀點，指出習近平將他的手放在普京的手上，這也可能表明在交流中佔據主導地位。兩人坐在一起通過翻譯進行禮貌交流、互相稱對方為「親愛的朋友」時，普京看似沒精打彩，還腿部抽搐、握緊拳頭地看著地面。相比下，習近平顯得沉穩且有自信。

韓國肢體語言實驗室主任Kim Hyung-hee則提到，兩人在一些場合試圖避免眼神接觸，表明他們對這次會議抱有很高期望，同時氣氛也很緊張。

責任編輯：陳建錫

 

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 外交 普京 習近平 俄羅斯 中國 中俄關係

下一篇文章

白宮批習普聲明一派胡言 把戰爭責任歸咎西方
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國要聞 - 黃金包鎢製假金磚 陝「小香港」礦主狂騙110億
黃金包鎢製假金磚 陝「小香港」礦主狂騙110億
中俄深化戰略協作夥伴關係聯合聲明 萬字全文涉9要點
中俄深化戰略協作夥伴關係聯合聲明 萬字全文涉9要點
中國要聞 - 劉漢伏法前10小時曝光 歎「這輩子野心太大」
劉漢伏法前10小時曝光 歎「這輩子野心太大」
台灣消息 - 「我在你這年紀時你才5歲」 神級小六數學題答案是...
「我在你這年紀時你才5歲」 神級小六數學題答案是...
神州熱話 - 內地女童直播炫富 嗆「窮人買不起」結果...（有片）
內地女童直播炫富 嗆「窮人買不起」結果...（有片）
神州熱話 - 范冰冰「馬震」戲有幾荒唐 三點您要知（有片）
范冰冰「馬震」戲有幾荒唐 三點您要知（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款