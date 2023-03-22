▲ 澤連斯基昐中國撐他10點和平公式 中烏倡議有這些分別

中國與俄羅斯周二（21日）聯合聲明，俄羅斯同意致力盡快重啟烏克蘭衝突和談，並歡迎中方《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》12點文件的建設性主張。烏克蘭總統澤連斯基同日會見到訪基輔的日本首相岸田文雄時稱，烏方早前向中方表示，希望中國加入他提出的10點「和平公式」（peace formula）方案，但至今未獲回覆。中方12點立場，與烏方10點方案有何不同？

首先必須注意的是，儘管外媒經常以「和平方案」或「停火方案」來形容中方倡議，但中方至今未有提出具體的停火計劃。

實際上，中方2月發佈《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》12點文件，列出了中方對和平解決衝突的大原則。

中國2月《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》12點：

1：尊重各國主權（支持維護各國主權、獨立和領土完整，暗示反映烏克蘭訴求）

2：摒棄冷戰思維（各國合理安全關切應獲妥善解決，暗示反映俄羅斯反對北約訴求）

3：停火止戰

4：啟動和談

5：解決人道危機

6：保護平民和戰俘

7：維護核電站安全

8：減少戰略風險（反對使用或威脅使用核武）

9：保障糧食外運

10：停止單邊制裁

11：確保產業鏈供應鏈穩定

12：推動戰後重建

澤連斯基去年底提出「和平公式」10點：

1：輻射與核安全，恢復俄佔扎波羅熱核電站安全

2：糧食安全，確保烏克蘭穀物出口暢順

3：能源安全，包括限制俄羅斯能源價格

4：釋放所有戰俘

5：恢復烏克蘭領土完整

6：俄軍撤出烏克蘭

7：起訴戰爭罪犯

8：防止生態滅絕，重點恢復淨水設施

9：在歐洲—太西洋方向建立安全架構，保證烏克蘭安全

10：簽定文件確認戰爭結束

澤連斯基今年較早前曾稱，部分認同中方12點原則文件，但未作詳細解釋。

可以推斷，除了「停止單邊制裁」一項，中方12點原則大部分都能夠為烏方接受。但中方未有明確主張俄羅斯撤軍，相信亦不支持烏克蘭排除俄羅斯，與西方建立單方面的安全架構。

俄羅斯與中國聯合聲明這樣講烏克蘭 即是打不打？

CNN：烏克蘭正與中國討論 安排澤連斯基與習近平會面

【俄烏戰爭】中國立場文件全文 提12點促政治解決危機

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責任編輯：連兆鋒