宋濤：將推進協助台商企參與大陸高質量發展

國台辦主任宋濤表示，台灣工商界要堅持一個中國原則和「九二共識」，反對外部勢力和「台獨」；大陸將穩步推進對台各項工作，助力台商台企融入新發展格局、實現更好發展。

宋濤昨日（21日）在北京會見了理事長許舒博率領的台灣商業總會大陸經貿交流團。他表示，台灣工商界、企業家要堅持一個中國原則和「九二共識」，秉持民族大義、勇擔歷史責任，發揮自身影響力，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，帶動更多台胞參與中國式現代化進程，以實際行動為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一作出新的貢獻。

他指出，希望包括商業總會會員企業在內的台灣商業、服務業企業，把握中國式現代化全面推進的歷史機遇，在大陸實現更好發展。

宋濤強調，兩岸交流合作能增進台灣同胞利益福祉，歡迎他們來大陸參訪交流與合作，將持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，讓大家願意來、留得住、發展好，在兩岸融合發展中更多造福台灣同胞。

許舒博表示，兩岸同胞是一家人，有著深厚的感情聯結，理應常來常往、加強交流合作。 台灣商業總會將繼續支援「九二共識」，引導會員企業積極融入兩岸各領域交流合作，為兩岸關係和平發展作貢獻。

責任編輯:陳俊賢