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機構：百城商品房庫存51個月來首次按年下降

經濟脈搏 17:33 2023/03/22

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易居房地產研究院發佈報告顯示，百城商品房庫存指標出現積極信號，庫存規模51個月來首次按年下降，反映庫存最大壓力期已過，各購房政策積極有效。

報告顯示，截至上月底，全國100個城市新建商品住宅庫存總量為51181萬平方米，按月減少2.4%，按年減少0.2%。連續50個月庫存規模按年增長後，當月庫存數據首次按年下降。全國新建商品住宅存銷比（庫存去化週期或去化率）為18.9個月，一、二、三四線的城市分別為13.2、17.9和21.5個月。

報告指出，出現該走勢有很多原因，包括當月的新盤供應相對不多、市場交易數據好於預期等。總體上說，庫存數據首次出現按年下降，具有非常強的信號意義。但去化率還是略偏高，介於各地購房政策，當月後去化率將逐漸走出最大壓力期。

報告分析認為，鑒於首兩月銷售市場數據，總體上可以認為，說明購房需求依然充裕，庫存和庫存去化週期等多個指標走勢，進一步增強了後續去庫存的信心。觀察本月份的新房交易數據，總體上繼續處於復甦的狀態，其為房地產市場去庫存增加了動力。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，百城住宅庫存的最大壓力期已經過去，各地購房政策是積極有效的。

責任編輯：陳俊賢

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