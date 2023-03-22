冷空氣狂飆 北方遭今年最大規模沙塵暴 （有片）

受冷空氣影響，北京、河北、內蒙古等18個省區市出現沙塵暴，局地每立方米PM10超過2000微克，能見度明顯降低。南方則迎來今年最強大範圍降雨。

受冷空氣大風影響，20日至23日上午，新疆南部、青海北部、甘肅中南部、寧夏、內蒙古大部、陝西大部、山西、河北、北京、天津、黑龍江中西部、吉林中西部、遼寧、山東、河南、江蘇北部、安徽北部、湖北北部等地部分地區有揚沙或浮塵天氣。北京、天津北部等部分地區有沙塵暴，局地有強沙塵暴。

專家解釋，本輪沙塵天氣範圍較大且影響比較顯著，之所以出現大風沙塵天氣，是因為當前大地回暖，日曬使得地表鬆動，春季又恰好是冷空氣大風頻發的季節。 所以當強風經過蒙古國和我國內蒙古西部、甘肅等地的沙源地時，會將沙塵捲到空中，隨著低空氣流向東向南傳輸，影響內蒙古以東以南等區域。

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中央氣象台首席預報員張濤指，3月來已出現4次沙塵天氣過程，對於3月來說屬偏多情況，但如果針對整個春季來說，還需要關注未來4月、5月的天氣情況。

另外，隨着冷空氣逐漸南下，南方21日至24日遭遇今年來最大規模強對流天氣，浙江、江西、湖南、福建、廣東、廣西局地有暴雨，可能還將伴隨雷電大風、短時強降雨等強對流天氣。

責任編輯：陳俊賢