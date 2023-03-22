外交部批評美《芯片法》阻企業在華擴大產能

美國公布《芯片法》限制企業在中國擴大產能等具體規定，外交部表示， 美方的做法徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義行徑，人為推動脫鉤，中方堅決反對 。

外交部發言人周三（22日）表示，美國為了維護自身的霸權，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫一些國家圍堵遏制中國，人為推動產業鏈「脫鉤斷鏈」，嚴重違反市場經濟規律和公平競爭原則，嚴重阻礙世界經濟復甦和發展。

中方對此堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉， 中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

美國商務部本周二（21日）公布該法的細節，受聯邦資金補貼的芯片企業不得在「關注國家」（包括中國、俄羅斯）擴大先進產能，在涉及28納米和更精密邏輯芯片產能時，投資支出不得超過10萬美元，或將相關產能擴大5%以上；不能將傳統芯片的產能擴大10%以上。

同時，受補貼企業亦禁止向美國商務部、財政部等部門黑名單上的實體進行聯合研究。如企業違反規定，美國政府有權將補貼全數收回。

商務部長雷蒙多的聲明指，該法是一項國家倡議，其設置的護欄將有助於確保惡意行為者無法獲得可用於對付美國和盟友的先進技術。

責任編輯：陳建錫