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秦剛：烏危機上中方無私利 習訪俄展現「和平建設者」形象

國情動向 09:15 2023/03/23

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國務委員兼外長秦剛指，國家主席習近平對俄羅斯的國家訪問，展現了中國「和平建設者」的國際形象，將為國際形勢注入更多穩定性。中俄關係關乎全球戰略穩定，國際形勢愈複雜，中俄加強溝通協作必要性愈突出。他指，中國在烏克蘭危機上無政治私利，真心誠意致力於勸和促談，體現了負責任的大國擔當。

秦剛昨日（22日）向隨行記者介紹習本次出訪的情況，他指，習近平與俄羅斯總統普京進行了長時間真摯友好、富有成果的會談交流，共同簽署深化戰略協作夥伴關係等兩份聲明，並簽署了基礎科學、市場監管等多項合作文件。雙方重申在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，共同抵禦外部勢力干涉內政圖謀

中俄關係發展有著堅實的政治基礎和強大的內生動力，有著歷經歲月洗禮的清醒和從容。把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇，不會因一時一事而改變或動搖。中俄關係是光明坦蕩的君子之交，與那些封閉排他、自私狹隘的集團政治形成鮮明對比。

中國非烏危機當事方，誰遞刀拱火有目共睹

對於烏克蘭危機，秦剛指，習向普京指出，歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。愈是困難重重，愈要為和平留下空間；愈是矛盾尖銳，愈不能放棄對話努力。俄方高度評價中方秉持客觀、公正和平衡立場，表示俄方認真研究了中方立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。

中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是危機的當事方，而是政治解決危機的倡導者、勸和促談的推動者。個別國家出於地緣政治私利，處心積慮阻撓和談努力，甚至炮製各種謠言謬論，攻擊抹黑中國。但公道自在人心。誰在遞刀拱火，誰在勸和促談，世人有目共睹。

秦剛指，習近平此訪是一次具有歷史意義的友誼之旅、和平之旅，是習近平外交思想的又一次成功實踐隨著國內新冠疫情防控措施不斷優化調整，中外交往有序恢復，中國外交已經按下加速鍵，今年元首外交將好戲連台、精彩紛呈。

責任編輯：陳建錫

 

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外交 地緣政治 習近平 普京 烏克蘭 俄羅斯 中國 中俄關係

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