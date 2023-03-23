秦剛：烏危機上中方無私利 習訪俄展現「和平建設者」形象

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國務委員兼外長秦剛指，國家主席習近平對俄羅斯的國家訪問， 展現了中國「和平建設者」的國際形象， 將為國際形勢注入更多穩定性 。中俄關係關乎全球戰略穩定，國際形勢愈複雜，中俄加強溝通協作必要性愈突出。他指， 中國在烏克蘭危機上無政治私利，真心誠意致力於勸和促談，體現了負責任的大國擔當。

秦剛昨日（22日）向隨行記者介紹習本次出訪的情況，他指，習近平與俄羅斯總統普京進行了 長時間真摯友好、富有成果的會談交流，共同簽署深化戰略協作夥伴關係等兩份聲明，並簽署了基礎科學、市場監管等多項合作文件。雙方重申在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，共同抵禦外部勢力干涉內政圖謀

中俄關係發展有著堅實的政治基礎和強大的內生動力， 有著歷經歲月洗禮的清醒和從容。 把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇，不會因一時一事而改變或動搖。 中俄關係是光明坦蕩的君子之交，與那些封閉排他、自私狹隘的集團政治形成鮮明對比。

中國非烏危機當事方，誰遞刀拱火有目共睹

對於烏克蘭危機，秦剛指，習向普京指出， 歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。愈是困難重重，愈要為和平留下空間；愈是矛盾尖銳，愈不能放棄對話努力。俄方高度評價中方秉持客觀、公正和平衡立場，表示俄方認真研究了中方立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。

中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是危機的當事方，而是政治解決危機的倡導者、勸和促談的推動者。 個別國家出於地緣政治私利，處心積慮阻撓和談努力，甚至炮製各種謠言謬論，攻擊抹黑中國。 但公道自在人心。 誰在遞刀拱火，誰在勸和促談，世人有目共睹。

秦剛指，習近平此訪是一次具有歷史意義的友誼之旅、和平之旅，是習近平外交思想的又一次成功實踐 。 隨著國內新冠疫情防控措施不斷優化調整，中外交往有序恢復，中國外交已經按下加速鍵，今年元首外交將好戲連台、精彩紛呈。