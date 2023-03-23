習結束訪問 俄軍對烏發動導彈及無人機攻勢

▲ 被俄軍導彈擊中的公寓。

中國國家主席習近平昨日（22日）結束訪問俄羅斯，俄軍同日向烏克蘭發動攻勢，用導彈炸毀當地一棟公寓，派無人機在夜間襲擊多個城市，造成多人死傷。

路透社報道，在烏克蘭南部城市扎波羅熱，當地官員們稱，有兩枚導彈來襲，造成至少1人死亡，33人受傷。基輔以南的小鎮Rzhyshchiv，一架無人機襲擊了兩座宿舍和一所大學，至少有8人死亡，7人受傷。首都基輔和烏克蘭北部部分地區響起了警報，烏軍稱發現21架伊朗製自殺式無人機，擊落其中16架。

烏克蘭總統澤連斯基指，這絕對不能只是烏克蘭或全世界的「又一個平常日子」。世界需要更加團結，以更大的決心加快擊敗俄羅斯的恐怖行動，保護生命。

報道又指，本周的中俄元首會談是是俄羅斯遭受西方制裁以來最重大的外交活動，普京與習近平互稱對方為「親愛的朋友」，雙方承諾進行經濟合作，譴責西方，表示中俄關係達到了有史以來最高水平。不過，習在訪問期間幾乎沒有談及烏克蘭戰爭，只是說中國秉持「客觀公正的」立場。

中國已經為烏問題提出和平計劃，而西方國家大多認為該計劃往好處說是含糊其辭，往最壞處說，甚至可以被認為是為普京爭取時間重新集結軍隊的伎倆。

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責任編輯：陳建錫