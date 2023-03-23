北京歡迎洪都拉斯派團訪京談建交 台召回駐洪大使

洪都拉斯今日（23日）派特使團訪問北京商討建交，據報可能在蔡英文月底過境美國時正式宣布消息。台當局表示強烈不滿，即時召回駐洪大使，又指洪方曾向台提出高價索求。中國大陸外交部則就洪方的決定表示歡迎，稱願在平等和相互尊重基礎上同洪方建立和發展雙邊關係。

＊更新中國外交部回應

台媒《中國時報》今早引述消息指，由洪都拉斯外長雷納、總統卡斯特羅的家族成員，以及國會議員組成的代表團，今日出發前往赴大陸，商談有關建交事宜。大陸估計會同意購買洪都拉斯的國債，但主要是提供貸款，並非無償援助。大陸未來也會為洪方提供興建水壩的貸款，由國企承包。

台外長吳釗燮指，台方對洪方的提議自始至終積極回應，於最大善意在能力範圍內表達協助的誠意，但絕不會與大陸進行金錢競逐。吳指，洪方曾向台提出高價索求，又稱本次事件上大陸介入的痕跡非常明顯，批評大陸在國際上不斷打壓台灣，台灣必須開拓更多國際空間。

洪都拉斯方面午間證實消息，並指雷納一行人已經啟程。台灣局隨即宣布召回大使，批評洪方堅持派外長到大陸洽商建交，嚴重傷害台灣政府與人民感情。在北京，大陸外交部發言人下午回應，歡迎洪都拉斯關於發展對華關係的積極表態，願在平等和相互尊重基礎上同洪都拉斯建立和發展雙邊關係。

另外，外媒稍早前指，洪都拉斯向台灣要求25億美元的援助，雷納否認，強調那是經協商的再融資計劃。

責任編輯：陳建錫