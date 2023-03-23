布林肯︰中國構成長期挑戰 將增印太地區預算與華競爭

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指，目前沒有證據顯示中國在俄烏戰事中向俄方提供致命援助，但他形容中國構成長期挑戰，下年度在印太地區的預算開支增加18%，以便在與中國的競爭中取勝。

布林肯在參議院撥款委員會的聽證會上表示中國正觀察全世界對俄烏戰事的回應，從中汲取經驗，中國對俄羅斯的政治、外交及物質支持不符合美國的利益，但目前沒有證據顯示中國越過界線，在俄烏戰事中向俄方提供致命援助。

中國構成長期挑戰

布林肯指，冷戰時代已經結束，一場決定未來的激烈競爭正在發生，他形容中國構成長期挑戰，因此拜登政府提出，下年度在印太地區的預算開支增加18%，以便在與中國的競爭中取勝。

布林肯又形容俄羅斯的獨裁與侵略，帶來直接和嚴重的威脅，若任由俄羅斯攻擊鄰國而不受懲罰，將為潛在侵略者打開潘朵拉的盒子，造成一個充滿衝突的世界，撥款預算將有17億美元，用於加強對烏克蘭的支持，布林肯說，要確保俄羅斯總統普京在烏克蘭戰事上，繼續維持戰略失敗。

10年對台軍售近400億美元

對於台海局勢，布林肯同意美國情報單位評估，認為解放軍在2027年前具備對台動武能力，美方積極檢視最能有效支持台灣防衛的方式。他說，過去10年，國務院通知國會對台軍售總額接近400億美元，單從2019年至目前有210億美元，他亦是歷任國務卿中，簽署最多對台軍售案的人。

習結束訪問 俄軍對烏發動導彈及無人機攻勢

秦剛：烏危機上中方無私利 習訪俄展現「和平建設者」形象

責任編輯：袁瑋婧