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胡潤富豪榜：歷來落榜人數最多 鍾睒睒蟬聯中國首富

社會熱點 14:12 2023/03/23

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胡潤研究院周四（23日）發布最新胡潤全球富豪榜，雖然去年減少164人，中國仍以969位十億美金企業家領跑全球。農夫山泉董事長鍾睒睒蟬聯中國首富。

根據胡潤研究院在官網的新聞稿，過去一年全球平均每周減少五位十億美金企業家，其中三位在中國。全球十億美金企業家人數比去年少了269位，是歷年來減少人數最多的一次，達3112位。

中國雖然減少了164位，仍以969位十億美金企業家領跑全球；美國第二，有691位，比去年減少25位。中國和美國擁有全球53%的十億美金企業家。印度以187人排名第三，比去年少了28人。德國取代英國，以144人排名第四。

去年有445人落選胡潤全球富豪榜，是歷年來落榜人數最多的一次，中國最多達229人（佔51%），其次是美國（44人），第三是印度（40人）。

去年有176張新面孔入榜，中國最多達69位（佔四成），其次是美國（26位），第三是印度（16位）。

中國富豪方面，69歲的農夫山泉董事長鍾睒睒身家跌4%至4,650億元，蟬聯中國首富，全球排名保持第15位。騰訊主席馬化騰身家下降25%至2,600億元，位列中國第二，全球第排名31位，相較去年下降三位。第三位的為字節跳動創辦人張一鳴，其身家跌31%至2,500億元，全球排名34位。

2023年胡潤全球富豪榜的財富計算截止日期為2023年1月16日。這是胡潤研究院連續第12年發佈全球富豪榜。

責任編輯：袁瑋婧

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