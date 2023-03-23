官媒：通關後多七成港人北上睇樓 帶旺深圳樓市

中港通關兩個半月，到深圳睇樓買樓的港人大幅增加，中介統計，港人對當地樓盤的訪客量、成交量分別較開關前多了七成和八成，租樓的港人也多了不少。

官媒《證券時報》報道，通關大批客流經深港口岸流動，帶動了兩地物流、資金、貿易等各種資源要素的便利流動，房地產市場也受到提振。在羅湖人民南片區，近一個多月，香港客戶的諮詢量大升，帶動該區的平均租金比去年回暖近10%，也有不少港人來深打理自己在當地物業，或進行租售。

美聯物業全國研究中心經理張添鳴指，1月8日通關後，港人對深圳樓盤的諮詢量較通關前上升80%、訪客量上升70%、買賣成交上升88%、租賃成交上升135%，市場上行趨勢明顯，可見通關對市場的刺激作用。今年前兩個月，港人（含外籍人士）在當地買樓及租樓佔比達10%、7.6%，遠高於去年的4%。

為了吸引港人，一些深圳的中介機構正陸續推出類似「深圳購房節」等活動，向港人推介樓盤，並安排大巴接送。一名香港買家向該報透露，多數港人傾向於400萬元（人民幣，下同）以內的樓盤，以自住為主。另一住在沙田的港人亦表示，打算周末北上睇樓，買一兩個單位為未來的退休生活作準備。

報道又指，香港的一些新盤也積極在深圳及大灣區內進行營銷，有香港當地的房產中介經理透露，地鐵沿線的二手物業，目前最受內地投資者的歡迎。

責任編輯：陳建錫