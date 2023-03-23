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離美歸國後 科研女神顏寧履新深圳灣實驗室主任

社會熱點 14:47 2023/03/23

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被譽為科研女神的中國科學家顏寧在去年離美歸國後，不到5個月再擔任新職，受聘任深圳灣實驗室主任。

據深圳灣實驗室今日（23日）消息，日前，經深圳市委人才工作領導小組推薦、廣東省科技領導小組同意，深圳灣實驗室建設發展協調小組審定，聘任顏寧為深圳灣實驗室主任。去年11月1日，顏寧宣佈將辭去普林斯頓大學教職，出任深圳醫學科學院創始院長。這意味着她「官宣」歸國不到5個月就再擔新職。

2022年12月10日，深圳醫學科學院（籌）揭牌，顏寧獲發聘書，出任院長。顏寧在致辭中說，將腳踏實地、敢為人先，努力把深圳醫學科學院打造成立足深圳、引領灣區、輻射全國、有國際影響力的生物醫藥人才培養和科學研究、轉化創新基地。

2007年，未滿30歲的顏寧任清華大學教授、博士生導師，成為「清華最年輕教授」。顏寧的科研成果更令人矚目——2009年以來，她以通訊作者身份在國際最有影響力的頂級學術期刊《自然》《科學》《細胞》上發表了19篇論文，其中兩篇被《科學》「年度十大進展」引用。

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責任編輯：袁瑋婧

 

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深圳灣 大學 科研 廣東省 中國 普林斯頓大學

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