【神州快訊】第3屆金華發展大會4月舉行 注重鏈接海外資源

以「新時代 新金華 新發展」為主題的第3屆金華發展大會將於4月29日至30日在浙江金華舉行。本屆大會除開幕式以外，還將陸續舉辦「典耀中華」高峰會議暨第5屆中華經典誦寫講大賽、首屆國際科技開放合作大會（浙江）、「雙龍科創人才周」等3場系列活動，召開3場配套會議，舉辦5場峰會活動等。

作為本屆大會的一大創新點，今年將通過成立金華華僑華人總會、舉辦首屆中國僑鄉城市活力峰會，鏈接更多海外資源，助力國內國際雙循環。活動亦聚焦重點主導產業發展需求，舉辦系列主題峰會，通過產學研、政銀企互動，推動「產業、科技、金融」的跨界融合和「項目、人才、資金」的有機整合。

當前，金華提出「打造國際樞紐城、奮進現代都市區」的奮鬥目標。金華是國家「一帶一路」重要戰略支點城市、國家級物流樞紐城市、長三角一體化發展27個中心區城市之一。貨運網絡通達全球210多個國家和地區，快遞業務量居全國第一。金華正着力打造全球小商品集拼中心、長三角國際班列集結中心和陸港樞紐經濟發展中心。

同時，金華將先進製造業作為立市之本，正全方位推進先進製造業集群培育和重大製造業平台建設。以高端化、智能化、綠色化為主攻方向，以10個重大製造業平台為支撐，鞏固提升現代五金、紡織與服裝兩大傳統優勢產業，大力發展芯光電、節能與新能源汽車及零部件、裝備製造、生物醫藥及醫療器械4大現代新興產業，加快構建金華「2+4+X」先進製造業集群為主體的現代化產業體系。

（資料由第3屆金華發展大會籌備工作領導小組提供）