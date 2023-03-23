  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 15:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地沙塵天氣席捲15省 官方指約5.6億人受影響

社會熱點 15:11 2023/03/23

分享：

分享：

內地近日沙塵天氣席捲北方，國家林草局表示，3月以來共發生4次沙塵天氣，多於往年，15省份約5.6億人受影響。

較近20年同期偏多

據澎湃新聞報道，國家林草局獲悉，進入3月份以來，我國共發生了4次沙塵天氣過程，包括2次揚沙天氣過程、1次沙塵暴天氣過程和1次強沙塵暴天氣過程，較去年同期（2次）偏多，較近20年同期（3.3次）也偏多。

3月19日—22日發生的強沙塵暴天氣過程，主要起源於蒙古國南部和我國新疆南部，影響範圍較大，強度較強。主要影響了新疆、甘肅、青海、內蒙古、寧夏、陝西、山西、北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南15個省（自治區、直轄市）1212個縣（市、區、旗），受影響土地面積約362萬平方公里，人口約5.6億人。其中，新疆若羌、甘肅張掖、內蒙古二連浩特、吉林白城等局地出現強沙塵暴。

頻繁的冷空氣產生的風力較大

國家林業局指，近期發生沙塵天氣的主要成因有：一是頻繁的冷空氣產生的風力較大，多地瞬時風速超過20.8米/秒，陣風達到9級以上，為沙塵天氣發生提供了動力條件。二是2月下旬到3月上旬蒙古國和我國西北地區等沙塵源區氣溫偏高，其中內蒙古大部、北京、天津、河北北部和中部、山西北部、陝西北部局部、寧夏北部局部等地氣溫偏高1—2℃，不穩定的空氣狀態提供了熱力條件。三是2022年蒙古國南部植被生長狀況與2021年和近20年平均狀況相比均偏差，前期我國沙塵源區降水偏少，土壤墒情偏差，特別是華北北部、內蒙古東部、新疆東部降水量偏少明顯，植被生長狀況偏差，加之目前植被尚未返青，地表條件不利於抑制沙塵天氣發生。

為此，國家林草局啟動了24小時動態監測，採取衛星遙感監測、地面觀測、信息員上報實地信息等多種手段予以密切關注。

林業局指，近年來，中國荒漠化、沙化土地面積持續縮減，防沙治沙工作取得了較好成效。但中國仍有257.37萬平方公里荒漠化土地和168.78萬平方公里沙化土地，特別是大面積的沙漠和戈壁始終是巨大且永久性的沙塵源，防沙治沙將是一項長期而艱巨的重要任務。

冷空氣狂飆 北方遭今年最大規模沙塵暴 （有片）

沙塵暴再猛撲北京  衛星看是這樣的（有片，多圖）

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
颱風 氣候暖化 甘肅 沙塵暴 天氣 天津 國家林業局 人口 北京 中國

下一篇文章

離美歸國後 科研女神顏寧履新深圳灣實驗室主任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

冷空氣狂飆 北方遭今年最大規模沙塵暴 （有片）
冷空氣狂飆 北方遭今年最大規模沙塵暴 （有片）
中國男女在日本遇劫 肉搏5歹徒下反殺1人（有片）
中國男女在日本遇劫 肉搏5歹徒下反殺1人（有片）
TikTok CEO稱不會向北京分享數據 呼籲用戶發聲支持
TikTok CEO稱不會向北京分享數據 呼籲用戶發聲支持
慘過爛尾樓？女子裝修竟裝了隔壁！好彩對方這樣做
慘過爛尾樓？女子裝修竟裝了隔壁！好彩對方這樣做
【習普會】俄羅斯國宴餐單曝光 中俄元首吃這7道菜（多圖）
【習普會】俄羅斯國宴餐單曝光 中俄元首吃這7道菜（多圖）
好心男砸崗亭玻璃取水抱救人 遭保安包圍迫先賠錢
好心男砸崗亭玻璃取水抱救人 遭保安包圍迫先賠錢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款