中美AI誰更強？ ChatGPT夠全面 文心一言這點更優勝

中美科技巨頭在人工智能（AI）領域短兵相接，繼美國AI聊天機械人ChatGPT推出升級版「GPT-4」，中國百度亦發表「文心一言」，並支援文字生成圖片功能。內地科技網站分別就文學、哲學、邏輯推理等方面出題，對比兩個聊天機械人誰更勝一籌，並發現雙方都有優勝之處。

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文學和創作上各有千秋

在文學創作方面，回答「寫一本像奧斯丁《傲慢與偏見》同類型小說的大綱」時，ChatGPT的答案沒有完全脫離原著，並提煉到核心要點，即「階級問題」。文心一言的優勢則是，理解到同類型小說，還提出另外一段愛情故事的大綱；但該回答也僅限於愛情故事，沒有呈現《傲慢與偏見》中的階級差異。

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在商業文案創作上，針對「為具備川菜風味的中式餐廳取名並且寫宣傳語」的提問，ChatGPT提出「麻辣香坊」的餐廳名，並寫了廣告詞。文心一言沒有寫出廣告詞，但取名的方向則更貼近生活，並提供多個選項，如「川香閣」、「川味道」等。

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邏輯推理和寫代碼ChatGPT更勝一籌

為測試推理能力，內媒要求兩大人工智能辯證「如果貓會爬樹，那麼狗也會。」ChatGPT的回答更勝一籌，認為這個邏輯題本身有問題，關鍵點在於，貓狗不是同一物種。而文心一言卻陷入邏輯錯誤中，或者說，並沒有完全理解題目意思。

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在寫代碼方面，詢問「x+2=5，y-3=7，輸出x+y等於幾，用java做一個簡單程式設計。」得出結果後詢問專業人員，文心一言生成的代碼和最後得出來的結果均出現問題，ChatGPT則提供了正確的答案。

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對於理解哲學問題，「闡述你對『無限』和『有限』這兩個概念的理解，並解釋為什麼有時候我們會覺得自己的生命有限。」ChatGPT和文心一言的回答都沒有什麼邏輯問題，並且對兩個詞做出書面解釋。不過，文心一言則更注重「理論」，並且提出這是一個哲學問題。

提問的方式、角度、限定詞影響結果

另外，在生成速度上，文心一言遙遙領先，在300至500字左右的生成速度是14秒左右；而ChatGPT即使排除網絡等問題，生成同樣字數的問題至少超過30秒時間。在中文語義理解能力上，文心一言的的確是比較突出。

但值得注意的是，每一次的提問，生成的答案都不相同。此外，提問的方式、角度、限定詞也會影響答案的輸出，並不是每一個答案都是充分正確，兩個模型也會輸出並不完全正確的內容，或者是「一本正經講廢話」。

責任編輯：陳俊賢