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內地網絡瘋傳泰國旅遊不安全 泰使館澄清：高度重視

社會熱點 15:50 2023/03/23

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自內地放開出境旅遊限制之後，泰國一度是國人出境遊首選，然而近日網絡卻頻傳泰國旅遊不安全，泰國物價高等一度登上熱搜，泰國駐華大使館回應指，將採取相應措施，全力維護並保障遊客的安全。

近期，大批中國自媒體賬號在社交媒體上傳播有關「來泰國旅遊不安全」的信息，泰國駐華大使館於23日對此進行了澄清。「泰王國駐華大使館謹此告知，泰國高度重視中國遊客的旅遊質量、安全以及對泰國的美好印象。泰王國駐華大使館務必澄清有關旅遊不安全的內容與評價的誤解」，聲明稱。

據在泰線上華文媒體泰國頭條新聞社報道，周二（21日），泰國總理府發言人阿努查透露，近期在中國社交平台上傳播的有關「來泰國旅遊不安全」的消息不實，巴育總理在內閣會議上下令旅遊與體育部就有關情況進行澄清。

泰王國駐華大使館在今日的聲明中重申，泰國已做好接待中國遊客到來的充分準備以及為中國遊客增加了許多通信渠道。泰王國駐華大使館十分理解遊客對安全問題的擔憂。「泰國一直以來都受到世界各地遊客的歡迎，諸多城市入圍各組織的宜居安全城市排行榜。因此，請中國遊客放心，泰國相關機構高度重視此問題，同時也將採取相應措施，全力維護並保障遊客的安全。」聲明指出。

據上游新聞早前報道，闊別三年後，當大批國人再次湧入東南亞時，卻紛紛感慨「新馬泰沒那麼好玩了」「泰國已經不是三年前的泰國了」。「今年去泰國花了以往三倍多的錢，以後可能會減少去的次數了。」中國遊客王馨說。由於航班供給增多，目前東南亞機票價格略有回落，但對比2020年前仍處於高位。

另外，日前一則「3名泰國警察因綁架中國男子被捕：另一名同夥在逃」的新聞亦備受關注，更令網民擔憂赴泰旅遊的安全性。

台女星安于晴稱遊泰遭警勒索 曼谷警局反擊

內地出境近半去泰國 韓媒：中國遊客在泰像明星

責任編輯：袁瑋婧

 

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