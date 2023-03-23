商務部：美方應盡早取消全部對華加徵關稅

商務部新聞發言人束玨婷今日（23日）表示，美方應盡快取消全部對華加徵301關稅，共同維護全球産業鏈供應鏈穩定，為兩國企業擴大貿易合作、減少對華貿易逆差創造有利條件。

束玨婷表示，美方301關稅措施是典型的單邊主義和貿易保護做法，嚴重幹擾了中美雙邊貿易正常開展，破壞了全球産業鏈供應鏈穩定，美國的進口商和消費者也深受其害。

她強調，世貿組織專家組已裁決301關稅措施違反世貿規則。美方應尊重世貿組織專家組裁決，盡快取消全部對華加徵關稅。

束玨婷指出，美對華的貿易逆差是由中美經濟結構、産業國際分工和美對華出口管制等多重因素決定的。近年來，美國對外整體貿易逆差呈持續擴大趨勢，美對華的貿易逆差增速明顯低于美整體逆差增速。

她認為，中國企業基于市場需求，自美進口大量農産品、汽車、科技、能源石化等産品，這對雙方都有好處。同樣，中國對美國的出口也增加了美國消費者的福利，增強了下遊企業的競爭力優勢，降低了美國的通貨膨脹。

束玨婷再次強調，中美經貿合作的本質是互利共贏，美方應盡早取消對中國加徵的301關稅，放寬對華出口管制，取消對中國企業的貿易限制。

另外，據外媒報導，美國國際貿易委員會近日發布的一份報告顯示，在特朗普時期對華徵收301關稅後，關稅的成本幾乎完全由美國進口商承擔。

責任編輯：陳俊賢