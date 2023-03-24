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布林肯指TikTok威脅美國安全 京：從未要求企業採集情報

國情動向 16:24 2023/03/24

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美國國務卿布林肯指，中國短片平台TikTok對美國的國家安全構成威脅，必須採取行動終止有關情況。TikTok再次否認與北京有聯繫，或分享用戶數據。中國外交部強調中國政府重視並依法保護數據隱私與安全，從不要求企業採集外國境內數據和情報，並引述一些美國政客的話形容，禁止TikTok是政治迫害。

*更新中國外交部回應

布林肯周四（23日）出席國會聽證會時指，TikTok對美國國家安全構成威脅，必須採取行動。他又表明是否需要全面禁止使用TikTok，僅說美國國務院、大使館承包商、第三方供應商已禁止使用該程式，亦有人建議將其從母公司字節跳動剝離，顯然政府和其他人都正以行動應對TikTok帶來的挑戰。

TikTok首席執行官周受資在另一聽證會上指，公司與中國政府無關，亦未向北京分享用戶數據，亦不是任何政府的代理人，公司一直採取措施加強保障用戶數據，他強調美國用戶的數據只會交由美國公司在美國領土儲存，美方擔心北京可以獲取TikTok用戶數據，是未經證實的假設情況。

同日稍早，中國商務部首次就美國可能強制要求出售TikTok表態，發言人束珏婷稱，出售或者剝離TikTok涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程序，中國政府將依法作出決定。

外交部發言人毛寧周五（24日）回應聽證會相關提問，她指，中國政府高度重視並依法保護數據隱私與安全，從來沒有也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式，為中國政府採集或提供位於外國境內的數據信息和情報。美國政府迄今沒有提供任何證據證明TikTok威脅美國國家安全，卻一再對有關企業做有罪推定和無理打壓。

中方也注意到有美國國會議員表示，尋求禁止TikTok是仇外的政治迫害，美方應當切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的環境。

另外，《環球時報》前總編輯胡錫進在社交平台評論此次質詢，指美國最終要實現的目的就是逼TikTok的母公司字節跳動將股權全部出售給美國公司，據為美國所有。他呼籲TikTok「絕不能屈服，要把官司打到底，最後如果就是撐不住，也要站著死」。他並指美國絕不會從扼殺TikTok中得到所謂「安全」，更得不到光榮。

責任編輯：陳建錫

 

 

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