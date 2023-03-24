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年輕人逃離內地製造業 做工廠為何被視為浪費人生？

經濟脈搏 14:30 2023/03/24

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作為「世界工廠」，製造業養起了許多中國家庭，但極度封閉和沉悶的生活，加上看不到任何前途的工作，正迫使國內年輕人從這個行業中逃離出走。

官媒《中國新聞周刊》報道，去年人社部公布最缺人手的百大職業，製造業赫然在列，有專家認為「問題主要出在年輕人身上，是年輕人缺乏吃苦耐勞的精神」。但從年輕人的立場，不願進廠是製造業轉型升級速度滯後於經濟社會的發展，傳統工廠工作的性價比，顯然已及不上外賣、快遞等互聯網服務行業。

記者找工作的工業園。

該周刊的記者早前經過多次面試，進入珠三角某城市的一間電子廠，成為廠內的流水線工人。該廠的基本工資約2400元（人民幣，下同），比市內最低工資標準高100元，加上加班、津貼，每個月約3000元。工人職位分為一至五級，工資差別只有數百元，而工廠生產的血糖儀，一個能賣出500元左右。

在生產線上，記者看到的多數是中年人，年輕人真的不多見。他被分配到一間8人宿舍，全棟樓僅一個WiFi點，每人每天能用3小時，網速勉強達到2G。

廣東製造業行情差10人爭2份工 男性反而受「歧視」

珠三角工廠有「三不多」

記者在廠內認識了幾位工人，來自廣東本地的90後阿黑，近5年內轉了3間工廠，工資幾乎沒有變過。阿黑說，他這次進廠是因為過年後出門找工作晚了，所以來「過渡」一下，「年輕人最好還是不要進廠，去學一些有用的東西」。阿黑又說，珠三角的廠裡有三不多—本地人、年輕人，以及年輕的女工人。

記者獲分配的8人宿舍。

另一名工人則說，他也想去換行去做服務業的，不想進廠了，「幹久了有點木訥，想多和人接觸，端盤子送外賣也行」。他當時是看到路邊兩個招聘人員在太陽底下暴曬，抱著同情心進來的，他打算在做一兩個月就人走。他還吐槽起廠內女工的相貌，直言在這裡工作，根本找不到對象。

「混日子」成做廠主要原因

「過渡」、「混日子」是記者與其他工人接觸時聽得最多的理由，為甚麼留不住年輕人？他專門請教了一名廠內的領班，後者默了幾秒沒有回答。過了一周，記者亦決定辭職，也是工人們經常說的「跑路」。但他已是同期入職中做較久的一個，當時一起入職的11名工人，在記者離開前，有8人已經「跑路」。

他在報道中形容工廠生活的體會：

年輕人從工廠中除了獲取微薄的工資之外，並沒有辦法獲得更多的東西。高度信息化的當下，年輕人接收到信息愈來愈多，新興業態也愈來愈多，用一部手機就可以知道同齡人都在做甚麼，在玩甚麼，在吃甚麼，即便是在工資相同的情況下，枯燥乏味的工廠工作，幾乎對年輕人沒有任何吸引力......說白了，有趣的工作和理想的工資至少要佔一項，要麼有趣，要麼有錢，但如今的工廠都給予不了。

路透：訂單跌 比亞迪深圳、西安廠減工人輪班

深圳現狀實拍：工廠薪酬減半 民工滯留無人請（有片）

責任編輯：陳建錫

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