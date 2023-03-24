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廣東製造業行情差10人爭2份工 男性反而受「歧視」

經濟脈搏 14:45 2023/03/24

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《中國新聞周刊》記者實訪珠三角工廠，應徵過程中多次遭絕，一些中介表示，許多工廠都不再大規模請人，100人面試往往只請20個，並傾向請女不請男。

年輕人逃離內地製造業 做工廠為何被視為浪費人生？

記者到某大城市的工業區找工作，該園區內企業很多，由於產業鏈很長，從到大至數千人的工廠，小至十多人的作坊都有。不過，他一連找了幾個小時，所詢問的工廠要麼就無計劃請人，要麼就不打算請他。令他頗感意外的是，大量工廠都表明只請女工，男性身份成為了他被拒諸門外的主要理由。

今年難啊，工廠給開的價錢低，還都不要人。」一名中介透露，過去是工人選工廠，現在是工廠選工人，而且請人還像選美一樣，傾向請女工，還要年輕漂亮一點的，原因是女工比較老實，也較少轉工。至於男性，只要超過35歲，就肯定沒有工廠願意請，「歪頭斜腦的，長得不夠精神靚仔的也不要」。

另一名中介也說，現在很多工廠都不大規模請人，或者只已請滿人了。一次請十幾個人就足夠了，而且今年比去年應徹的人多了一半。

幾經周折，記者才成功獲一間電子廠聘請，該廠基本工資2400元人民幣，傳單上標註著「做五休二」，但現場應徵時告訴他「做六休一」。

責任編輯：陳建錫

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