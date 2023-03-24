中信銀行：地產風險被遏制 一線城市二手房回暖

中信銀行副行長胡罡今日表示，有關數據顯示，房地產企業風險蔓延趨勢已經得到了遏制，一線城市二手房回暖，增加了市場面對房地產行業的信心。

諸葛數據研究中心監測數據顯示，第10周（2月27日-3月5日）重點10城二手房成交22719套，按周上升8.1%，漲幅較上周收窄11.2个百分點；第11周（3月6日-3月12日）重點10城二手房成交23810套，按周上漲4.8%，漲幅較上周收窄3.3个百分點。

新房方面，今年10週重點10城新房成交16941套，按週下降5.77%；第11週重點10城新房成交16895套，按週下降0.27%。新房成交在進入3月份後上升態勢戛然而止，近兩周連續下滑。

若一手房轉暖 將帶動地產業

胡罡表示，春節之後主要的一些城市二手房銷售回暖，房地產企業流動性改善比較明顯。現在最關鍵要看市場信心和需求端變化，主要是一手房銷售變化。

他指出，如果一手房銷售端會轉暖，相信房地產肯定是會越來越好，房地產企業向好趨勢就會出現。然而，也不排除在這個過程中一些負債率比較高、項目佈局不好的企業還會出現一些風險狀況。

諸葛數據研究中心認為，二季度市場熱度是否能夠持續還具備未知性，目前來看動力不足。隨著人口結構的上行，剛需規模具有局限性。另外，二手房的供應規模遠大於成交規模，客戶可選擇的房源居多。

責任編輯: 陳俊賢